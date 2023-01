Hace una semana le robaron una rueda y ahora volvieron por el auto

En diálogo con el Móvil de UNO, Daniel relató: "El lunes de la semana pasada, cuando quise arrancar a la mañana tipo 8.30 o 9 y me acerqué al auto para arrancarlo, me encontré con que me habían robado una de las ruedas. El robo según pude ver en una de las cámaras de los vecinos, sucedió tipo 0.40 o 0.50. Hace dos días, el sábado a la madrugada, ante de las 5 palanquearon la puerta del auto con la intención de hacer daño o de robarlo".