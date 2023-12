Hay alquileres que podrían subir hasta 200% en enero: incertidumbre por la derogación y los contratos en dólares

Aclaró que actualmente el mercado se está manejando en pesos, no están permitidos los contratos en dólares. "Aparentemente está la idea de un DNU donde se quiere implementar que los pagos sean en dólares, no sé cómo lo quieren hacer, todo es trascendido y esto crea más incertidumbre aún. Si llega a salir este decreto cómo va a hacer el inquilino para conseguir los dólares y pagar, cuando no están las herramientas para conseguir esos dólares", remarcó.

La incertidumbre aún permanece en el sector y entre las partes: "Están llegando a acuerdos, una prórroga hasta tanto tengamos más previsibilidad. Con la inflación que hay, aquellos que tienen que renovar porque se les termina el contrato de tres años, no les queda otra que buscar acuerdos hasta que tengamos reglas claras".

"Aquellos contratos que se firmaron en enero de 2023 y tengan que renovarlos el próximo mes tendrán una actualización de 137% anual por el ICL. Hoy, hacer un contrato nuevo implica hacerlo por tres años, con la fórmula de casa propia como una actualización semestral, pero en este contexto los propietarios están un poco reticentes a firmar un nuevo contrato", expuso Ramírez.

El titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe sostuvo que aún no tienen certezas de lo qué ocurrirá con la ley de alquileres: "Hace cuánto se habla de la derogación, era la idea del gobierno, pero no es fácil, no se deroga la normativa de un día para el otro. Esos comentarios crean más incertidumbre porque el propietario piensa que entraba el gobierno y al otro día iba a cambiar la ley y no es así". Además, afirmó que la derogación no se puede dar por DNU. Y anticipó: "Podemos estar en un contexto de dos leyes y un DNU, imagínense que las inmobiliarias y propietarios no saben bajo qué condiciones firmar. Hoy sí, las tenemos claras, por la Ley 27.737 que se modificó en octubre, pero hay contratos que están por la ley que salió en julio de 2020".

La inflación sigue siendo la pesadilla para el mercado inmobiliario: "Hoy hay propiedades que están alquiladas a casi un tercio o un cuarto menos del valor real del mercado, quedaron totalmente desactualizadas. Hay alquileres que se están pagando $30.000, $40.000. Entonces, ese propietario está empezando con una actualización de 200%. Y no hay casas para alquilar, el inquilino da vueltas y no encuentra".

Ante la espera de la nueva ley de alquileres o su derogación, propietarios e inquilinos llegan a acuerdos, como renovaciones trimestrales o semestrales. "Es un gran esfuerzo de ambas partes. Estas últimas leyes destrozaron los alquileres, fueron nefastas".

De acuerdo a la normativa vigente los contratos son a tres años, con una actualización semestral y el referente es el Índice de Casa Propia (ICL).

