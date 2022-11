Impuesto a las ganancias: Amsafé denuncia descuentos "desmedidos" en los salarios docentes

rodrigo alonso amsafe presentacion ministerio de trabajo.jpg Rodrigo Alonso. Jose Busiemi

"Cada vez estamos percibiendo menos salario, incluso en un mes en el cual se abona un 7% de aumento según se acordó en la paritaria", remarcó Alonso. "Pedimos respuestas al gobierno provincial que es el agente liquidador, y a partir de ellas veremos qué pasos vamos a seguir. Podría tratarse de una mala liquidación, en cuyo caso vamos a exigir la devolución inmediata de lo descontado erróneamente".

Más allá del reclamo, Alonso fijó una clara posición respecto del impuesto: "El salario no es ganancia. Es necesaria una reforma impositiva. Los que más tienen, los grandes grupos económicos y financieros, son los que tienen que aportar, no los trabajadores y las trabajadoras, que hacemos malabares para llegar a fin de mes".

En cuanto a la extensión del ciclo lectivo hasta el 23 de diciembre, el titular de Amsafé provincial reiteró que "el gobierno provincial tiene la facultad de fijar el calendario escolar, y dado que trabajamos hasta el 31 de diciembre, la extensión anunciada no lesiona ningún derecho laboral".

Sin embargo, aclaró que, para que esa extensión se concrete, "debe hacerlo por norma, que aún no está". Amplió: "A principios de año se estableció que todas las actividades con alumnos –clases, clases promocionales para quienes no alcanzaron contenidos, actos escolares– finalizarán el 20 de diciembre. La discusión es si extender (el ciclo lectivo) va a compensar los días de paro". En ese sentido, su respuesta fue contundente: "No, lo que se compensará es el trabajo de los docentes, que estamos reorganizando contenidos, planes anuales y unidades didácticas y redefiniendo los objetivos y contenidos necesarios para que los alumnos puedan promocionar. Esto lo hemos hecho siempre y eso es lo que más vale. No si el ciclo termina el 20 ó el 23 de diciembre".