Algunos de los merenderos contaron a este medio que hasta tuvieron que programar entregas de alimentos de manera personal con las familias solicitantes porque los apersonamientos en los espacios les generaron un desborde. Entonces no abren más al público general sino que se acuerdan horarios y días de entrega. No tienen fondos para afrontar el hambre popular. Señalaron que los programas actuales de los gobiernos no alcanzan para la realidad que se vive.

Si hay hambre no pasa Papá Noel, el niño dios, los renos ni los Reyes Magos

Es la situación, por ejemplo, del Merendero Caminemos Juntos ubicado en Llerena 3591, de barrio Los Hornos. Ángela, su encargada, le dijo a UNO que "con la crisis económica que hay cada vez se acerca más gente, se nos complica un montón. Ahora estamos por hacer una despedida de año con lo que tengamos de comida como todos los años, pero los chicos no van a tener regalitos ni nada". Asisten 115 chicos y 15 adultos mayores. El número de contacto es el 3425232769.

Lo mismo sucede en el Comedor Vecinal Santa Rosa De Lima, que queda en Tucumán 4550. Asisten a más de 90 personas de todas las edades, y esperan que la semana que viene ingresen donaciones para poder repartir entre vecinos. "Algún pan dulce, un budín, regalos para los chicos este año es impensado", expresan. El teléfono es 3424731791, para hablar con Miguel.

Por otra parte el Comedor Puente de Actitud y Solidaridad, en La Rioja 4500 en el barrio Santa Rosa de Lima, lleva adelante una Campaña Solidaria de Navidad. Un grupo de mujeres les cocinan y les llevan a las casas las viandas a 43 adultos mayores. "Queremos poder llevar un pan dulce, un budín, un turrón a la mesa de los abuelos y abuelas", cuenta Griselda, una de las impulsoras de la organización. Se pueden comunicar al 4559390 o al Whatsapp 3426284264 o 3425326942.

El Comedor de la organización Arroyito Seco se encuentra en la manzana 6 del barrio Alto Verde. Asisten a 450 personas de todas las edades, especialmente a familias jóvenes. Además tienen otras actividades como una cooperativa de venta de productos alimenticios de pescado, talleres educativos y de formación laboral. En la misma línea, Carolina Aquino, presidenta del club Arroyito Seco y coordinadora de las actividades, relató a UNO que cada vez más gente se acerca a busca algún tipo de asistencia, ya sea alimentaria u otras. Tampoco tienen previsto hacer entrega de regalos. Se pueden comunicar al 3424 669737.

En la zona sur de la ciudad está el Merendero Caritas Felices que asiste alrededor de 100 personas de todas las edades. Tienen su propio circuito de donantes y no desean difundir ninguna campaña. Sobre la realidad de esa parte de la ciudad apuntan: "cualquiera que se de una vuelta por estos barrios puede ver con sus propios ojos la terrible situación que se vive, es cada vez peor". No habrá juguetes tampoco para estos chicos y chicas en esta Navidad, y ven muy complicado lograr hacer entrega de cajas navideñas.

El merendero "A todo pulmón", en Pasaje pedro de Cevallos 8238 de barrio Loyola, tienen a 120 familias que retiran comida cada semana. De ese total cerca de 200 son niños y niñas. "Con el compromiso de mis compañeras juntamos entre todas para que los nenas y las nenas en esta fiestas que vienen a buscar la leche o la comida tengan un pequeño presente. En el taller de costuras y manualidades estamos haciendo gorritos de navidad con una bolsita con dulces. Nos gustaría tener juguetes pero no contamos con ingresos, son muchos los que vienen. Es muy grande la necesidad, se van sumando cada vez que damos la leche. Tomamos los datos y después empiezan a llegar otros, y así. Pero gracias a dios lo vamos sobrellevando. Lo que nos dan no alcanza y con las que estamos acá vamos poniendo para tener chocolate y algo con la leche". Pueden comunicarse al 342-4467487.

Hace siete años que funciona un merendero Manitos Traviesas en el barrio Cabaña Leiva, en Lehman 10450. Los primeros seis tuvieron más o menos 40 familias que se acercaron a buscar comidas. En el transcurso del 2022 se sumaron 30 más. "Este año no fue posible comprarles un regalo para los niños. Pero si tuvieron regalos para el día del niño por que con las compañeras del espacio hicimos ventas y logramos juntar para hacerles un festejo y un regalito. A estas fechas se nos hizo imposible", cuenta Nati, la encargada del funcionamiento del lugar y quien pone la vivienda para llevarlo adelante. Para donaciones pueden llamar al 3424061606.

En el barrio Las Ranitas el comedor y merendero de la organización Nuestramérica arrancó en el 2020 para asistir en la alimentación de 80 personas. Hoy ya son 150. "Cada vez más gente se acerca a buscar comida y la necesidad es cada vez mayor", sostiene Analía y agrega sobre la navidad: "en este momento no tenemos nada para darle a los nenes y a las nenas". Para donaciones se pueden contactar haciendo click acá.

El comedor Pancitas Llenas hará una modesta despedida con niños, niñas y familias que asisten de manera regular a la institución. "Vamos hacer pollos asados y habrá algunas sorpresitas para los más chiquitos", sostiene Fer, una de las referentes. Concurren 130 personas de todas las edades. "A veces se nos hace difícil sostener tanta gente, la verdad cada vez se acercan cada vez más familias. Estamos en momentos difíciles. No hemos tenido donaciones este año", apunta. No habrá juguetes, ni regalos para los chiquitos, solo algo simbólico que prepararon los y las trabajadores populares. Están ubicados en el barrio Villa Hipódromo, Gaboto 6155, el teléfono es 3424772326.

"Esta terrible la situación hay cada vez más hambre y cada vez más complicado para las familias. No podemos no darles si el presupuesto y los insumos son los mismos. Y estamos hablando de algo esencial, que es llevar el alimento a sus casas", relata Vanesa de barrio Santa Marta. Está a cargo del merendero y comedor El apache, ubicado en Neuquén 6409. "Tenemos a 450 personas computarizadas, sin contar las cantidad de familia que se sumo este último mes", describe la referente barrial. En relación a las fiestas, dijo que no habrá presentes de ningún tipo: "Nos encantaría porque nuestro eje son los niños y las niñas, pero se nos hizo imposible conseguirles. Ahora estamos viendo su podemos poder fabricar nosotros mismos un budín o un pan dulce. Es lo mínimo llegar a eso... pero está tan difícil. Si se podría hacerlo estaría super lindo ver caritas felices". El teléfono es 3425876581.