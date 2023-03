Investigan si dispararon contra un colectivo que transportaba agentes del servicio penitenciario

En las primeras horas de este viernes un colectivo de la empresa Laguna Paiva que trasladaba agentes del Servicio Penitenciario, fue atacado cuando circulaba por calle Intendente Irigoyen, mano a Santo Tomé a la altura de Varadero Sarsotti. Si bien en un primer momento se hablaba de disparos, peritos de la Agencia de Investigación criminal que trabajan sobre el coche, no descartan que en ves de balas lo que impactó en la carrocería sea piedras.

En el coche se trasladaban además del conductor otros 10 personas , que no sufrieron heridas de ningún tipo. EL vehículo en tanto quedó sobre avenida Luján, en la vecina de Santo Tomé, mientras se terminan de hacer los trabajos de rigor.

colectivo servicio penitenciario disparos 3.jpg

colectivo servicio penitenciario disparos 2.jpg

El testimonio de Jorge, el chofer

El hombre realiza de manera diaria el recorrido trasladando a los agentes del Servicio Penitenciario que luego prestarán servicio en Coronda y Piñero. Le dijo al Móvil de UNO que "Venía saliendo de la cancha de Colón, a la altura del puente Cilsa, luego de que lo pasé escuché un impacto. Pensé que era una piedra porque siempre nos viven tirando y un trabajador del servicio se baja y me dijo que era un disparo cuando llegué a Santo Tomé". Tras el episodio llamó al 911 y llegaron los peritos al lugar para verificar si se trató de un balazo u otro objeto contundente que hizo el agujero.

El chofer dijo que al momento de la agresión decidió no parar porque estaba oscura la zona y era "muy peligroso" hacerlo. Aproximadamente unos diez pasajeros estaban arriba del colectivo. "Es la primera vez que me pasa esto, pero piedrazos sí, siempre nos tiran en Circunvalación, pero más de ahí no pasa", agregó y aclaró que "por suerte ni hubo ningún lesionado".