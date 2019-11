Jatón presentó su gabinete y habló de "austeridad", obras, transporte y las deudas

Este martes el intendente electo Emilio Jatón realizó la presentación de su gabinete con el que gobernará la ciudad desde el próximo 10 de diciembre. Hizo oficiales los nombres de los funcionarios que formarán parte del equipo con el que trabajará en la Municipalidad de Santa Fe.

Ante la prensa, al presentar su equipo Jatón declaró: "No fuimos detrás de la paridad, fuimos detrás de las personas y allí encontramos este equipo. Un equipo plural, diverso, que proviene de la ciudad de Santa Fe. Muchos que no vienen de la política, sino de la universidad, de lo privado. Y gente que viene transitando la política, pero quería este momento de mucho compromiso donde cada uno va a poner lo mejor de su vida. Para poner lo que hay que poner en una gestión nueva, porque sabemos que la ciudad no está bien. Sabemos que tenemos una gran deuda, que el municipio está difícil. Por eso discutimos que este equipo de trabajo tenga austeridad. Hemos reducido la plantilla política, hemos reducido el costo de la política en cuanto al gabinete. Vamos a ser austeros en la Municipalidad".

Sobre el armado expresó: "No es fácil conformar un equipo de trabajo, convencer a las personas que sabemos que tienen una habilidad técnica para que ocupen un lugar de gestión. Llevó un tiempo pero creemos que hemos logrado un gran equipo. Si hay algo que se puede describir en los currículums es el compromiso. Cada uno sabe lo que tiene que hacer".

"Nosotros vamos a estar al lado de la gente. No vamos a opinar desde el edificio de calle Salta. Esos los funcionarios y parte del gabinete lo sabe muy bien. Vamos a tener que ir a los barrios, hablar con la gente, las ideas van a ser de ellos. Tenemos una mirada social. Hemos reducido el alto costo político en cuanto al gabinete. Por eso ampliamos con políticas de cuidado. Recibimos un municipio en crisis y tiene que ver con los números que tenemos", agregó.

Obras

Al mismo tiempo definió: "Al desagüe Espora hay que terminarlo, es algo importante. No puede seguir la gente esperando hace más de diez años".

Por su parte, el senador por el departamento La Capital y futuro secretario general de la Municipalidad Miguel González expresó a UNO Santa Fe sobre los próximos meses de gestión: "Hay que rescatar lo que estuvo pasando durante estos años de gestión hídrica, en lo que el propio gobierno provincial ha llevado adelante. No es la misma ciudad hoy que la que había cuando el Frente Progresista empezó a gobernar la ciudad. Realmente hay un plan de infraestructura que permite un desagote que antes la ciudad no tenía. Tiene canalizada gran parte de los problemas de lluvias y de defensas. Y esto vamos a tener que gestionarlo. Esperamos estar a la altura de las circunstancias, vamos a hacer ese esfuerzo para defender el legado que tenemos".

Deudas

Sobre la situación presupuestaria, por su parte la futura secretaria municipal de Hacienda, Carolina Piedrabuena dijo a UNO: "En el sistema nos da una deuda de entre 600 y 700 millones de pesos. Hoy es el devengado no pagado. Eso que los funcionarios dicen que con un botón se sabe, es esa deuda. Y ahí no estamos contando los servicios, que como se sabe estamos en esa discusión pendiente. Lo que vemos es que a medida que van avanzando los días algo se va cargando en el sistema. Pero la verdad es que nos hubiera gustado que a dos semanas tener números más firmes".

"Nuestra primera responsabilidad es el sueldo y el aguinaldo de los trabajadores municipales para fin de año. Lo tenemos que garantizar, por eso queremos la información", agregó. Asimismo, adelantó: "Aún quedan dos semanas, así que esperamos que haya una reunión. Tanto en los funcionarios salientes como en los entrantes tiene que primar la buena fe y la transparencia de los fondos. En algún momento se va a saber cuál es la verdad y la realidad de la crisis económica en la que se encuentra la Municipalidad. Me parece que es tiempo en estas dos semanas de mostrar todos los números", agregó.

Género

Si bien el gabinete presentado cuenta con 12 secretarías, y solo cinco están ocupados por mujeres, Jatón insistió en que tienen "paridad en el equipo". Quedará ver cómo estarán conformados los diferentes espacios de poder como las direcciones y áreas, pero hasta el momento en los principales cargos de gestión hay un 41 por ciento de mujeres. No se vieron en el acto ni se escucharon nombres de trans para ocupar lugares de gestión tampoco.

Teniendo en cuenta que en la ciudad de Santa Fe actualmente se entregan un promedio de tres botones antipánico por día y se registra una situación de violencia de género en la provincia cada 17 minutos, UNO consultó cuáles serán las políticas públicas en esta materia que se llevarán adelante en el municipio. Jatón indicó: "Hasta ahora era un programa municipal, nosotros subimos un nivel para discutir mucho eso porque lo convertimos en dirección. Vamos a tener un gran equipo trabajando en eso y seguramente más adelante vamos a dar a conocer cuáles serán los parámetros que vamos a llevar adelante".

Por su parte González describió: "Claramente el Frente Progresista va a estar trabajando en políticas de género. Dentro de la Secretaría de Mariano Granato (Integración y Economía Social) va a haber un área específica de género. Ha sido una preocupación del Frente Progresista todos estos años y me parece que va a ser un sello distintivo en esta gestión en eso". Al ser consultados por un nombre de quién estará a cargo, decidieron no responder.

Basura

En relación a los problemas vinculados a la basura, González declaró: "Está claro que está en crisis esa situación. Hay una empresa que se está yendo. Nosotros pretendemos que los servicios sigan y que tengamos tiempo para reformular. No parece razonable que empecemos la gestión y tengamos la rescisión de un contrato. Entonces vamos a trabajar en conservar, por lo menos en la primera etapa de la gestión, los vínculos que hay actualmente en las empresas y ver si hay cambios".

Al ser consultado por este medio si podrían considerar vincularse con trabajadores de movimientos sociales o cartoneros organizados que vienen planteando ser tenidos en cuenta a la hora de resolver este problema, el próximo secretario general respondió: "Justamente una de las cosas que dijo Emilio Jatón es eso. Necesitamos profundizar no solo en mejorar la recolección, sino la selección y reciclado. Para eso se ha generado un área específica y esperamos que pueda trabajar junto con estos trabajadores informales para mejorar el reciclado que es importante".

Transporte

Asimismo sobre el transporte, apuntó: "El paradigma del transporte público ha tenido mucho que ver con cómo ha sido la centralidad hacia los lugares de trabajo. Así ha sido cómo las empresas han conformado su oferta y cómo el municipio ha permitido ese servicio. Hay que repensar eso para que la gente pueda transitar de un modo más libre en la ciudad y pueda encontrar una conexión este oeste. Pero también hay que saber que estamos en un momento de muchas dificultades donde si el servicio sigue tercerizado como hasta ahora, hay que permitir que también tengan rentabilidad. Sino no van a existir servicios. Hay que ser muy serios en esto. Para eso vamos a sostener los vínculos que hemos tenido con áreas técnicas que puedan estudiar los dos aspectos. El tránsito de las personas pero también el de la sostenibilidad".