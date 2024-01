La CGT Santa Fe definió a la marcha como "histórica" y le envió un mensaje a Pullaro: "La próxima es en plaza de Mayo"

CGT, CTA y movimientos sociales pidieron "no traicionar" a trabajadores en primer paro contra Milei

"Fue tremendamente grande", dijo con relación a la movilización el gremialista. En diálogo con UNO Santa Fe, destacó que se vio una "unidad total del movimiento obrero en rechazo absoluto a las políticas del gobierno de Milei y de todo aquel gobernante que quiera practicarlas en su provincia o municipio".

Destacó que la cantidad de gente que se sumaba era tan grande que costaba que la marcha inicie su recorrido hasta la explanada de la Legislatura. "Desde que arrancó y hasta que terminó fueron más de tres horas, fue contundente", enfatizó.

Para el titular de la CGT, la manifestación fue multitudinaria, y graficó: "Las columnas de las CGT y de la CTA tenían casi cuatro cuadras. Cuando llegamos,la explanada estaba a medias y restaban otros movimientos sociales".

Y acentuó: "No he visto en los últimos años en Santa Fe algo tan contundente y tan masivo. Es una marcha histórica".

En un mensaje al gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, quien este miércoles se manifestó en contra del paro general, Girardi dijo: "Todos dijimos que la próxima es en Plaza de Mayo. Por cantidad y porque si el gobernador (por Pullaro) se opone a los paros y no da respuestas, seguramente la dirigencia sindical y los trabajadores provinciales van a evaluar medidas de fuerza".

Consultado sobre cómo debe responder el gobierno de Milei al paro general de la CGT y a las movilizaciones que se realizaron en todo el país,consideró: "La CGT le dio un mensaje con un paro de mediodía (por el de este miércoles). Se apuran a sacar todo rápido, de noche, de madrugada; para que no sepamos, pero sabemos quién es cada uno porque quedan registrados".

Y profundizó: "Creemos que la CGT nacional y la CTA tienen que ser convocados por el gobierno para dialogar y empezar a corregir barbaridades del DNU y de la mega ley; retirar el proyecto de ganancias y empezar a generarle más recursos al bolsillo de la gente, que es el que mueve la economía. La casta no somos nosotros, la casta no somos los sectores populares, trabajadores activos, pasivos; registrados, no registrados; de la economía popular, ni del sector público y privado".

Según sostuvo, con este accionar el gobierno "en dos meses no llegan al 35 por ciento de apoyo", y agregó: "Porque se está ajustando a todo el mundo". También le habló a algunos sectores de la economía, a los cuales les pidió que "abran los ojos". En esa línea, acotó: "A los comerciantes e industriales que no entienden, esto se los lleva puesto. Abran los ojos los comerciantes e industriales porque va a ser peor que en los 90".