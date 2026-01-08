Uno Santa Fe | Santa Fe | alertas

La ciudad de Santa Fe se encuentra bajo dos alertas por tormentas fuertes

Así lo informa el Servicios Meteorológico Nacional. Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

8 de enero 2026 · 08:05hs
La ciudad de Santa Fe se encuentra bajo dos alertas por tormentas fuertes

José Busiemi/UNO santa FE

El Servicios Meteorológico Nacional mantiene vigente dos alertas por tormenta, una amarilla y otra naranja, que abarcan a los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay de la provincia de Santa Fe. Para la tarde de este jueves y mañana del viernes, el aviso es amarillo: "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual".

En tanto para la noche de hoy y la madrugada del viernes el mismo es naranja: "El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, que pueden ser superados en forma puntual.".

Pronóstico extendido

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo algo nublado, inestable y con una temperatura a las 8 de la mañana de 19.2º y se espera que la máxima alcance los 26º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables y se observa la influencia de un sistema de alta presión en la región, aunque las condiciones irán inestabilizándose gradualmente durante la jornada, con la posibilidad de precipitaciones y posibles tormentas hacia la noche, no descartándose la ocurrencia de eventos más severos. Este proceso, se extenderá hasta finales de la jornada de mañana, las condiciones irán mejorando paulatinamente hacia comienzos de las primeras horas de la jornada del sábado. Con respecto a las temperaturas, se prevé un descenso de las mismas, principalmente de las máximas, para luego volver a ascender gradualmente.

Viernes con cielo nublado a cubierto y con condiciones inestables con probables lluvias moderadas y tormentas aisladas durante la jornada. Temperaturas mínimas con poco cambio, 18º y máximas en descenso, 21º. Vientos moderados del sector sureste, con ráfagas.

En tanto el fin de semana se espera un sábado con cielo nublado y con condiciones algo inestables, mejorando. Temperaturas en leve descenso en las mínimas, 19º y en suave ascenso en las máximas, 26º. Vientos moderados a leves del sector suroeste.

Por último, domingo parcialmente nublado a algo nublado con condiciones estables. Temperaturas con poco cambio en las mínimas, 18º y ascenso en las máximas, 30º. Vientos leves del sector sur.

