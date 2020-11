La ciudad de Santa Fe tiene ocupado el 85 por ciento de las camas disponibles

terapias coronavirus.jpg Imagen ilustrativa web

"El escenario sigue siendo preocupante, crítico, es como si fuese una marea que pegó muy fuerte en el sur de la provincia, en Rosario, donde hay una leve tendencia al retroceso, y hoy el foco está en al capital de Santa Fe", explicó Mediavilla a radio Universidad, de Santa Fe. Y agregó: "Hoy tenemos un 85% de saturación en la ciudad de Santa Fe y un 83% en la ciudad de Rosario, por eso decimos que el centro está en Santa Fe".

El funcionario dijo que esos porcentajes de ocupación de camas no hacen diferencia entre pacientes Covid-19 y el resto, "ya que las patologías no Covid-19 no dejaron de existir ni de ocupar camas".

"Lo que se hizo fue suspender las cuestiones programables para disponer de esas camas, por ejemplo las cirugías", aclaró.

De todas formas, sostuvo que "el sistema de salud, hasta hoy, viene respondiendo muy bien", al tiempo que destacó que los planes de contingencia se van trazando sobre la marcha.