El 19 de junio pasado el gobierno de la provincia de Santa Fe habilitó la reapertura de los shopping en la ciudad de Santa Fe, con el correspondiente protocolo para hacerlo. A un más de un mes de abrir sus puertas, UNO en la Radio, el programa del UNO que se emite de 16 a 17.30 por Fm Sol 91.5, dialogó con su gerente, Leandro Souroujon quien dijo: "Estamos lejos de los mejores momento que hemos tenido, pero estamos optimistas porque si todo sigue de la manera que se está dando en cuanto al escenario de no contagio, más gente se acercará".

shopping pandemia 3.jpg El shopping La Ribera trabaja de lunes a domingo, en el horario de 12 a 20. José Busiemi/ UNO Santa Fe

shopping pandemia 2.jpg El patio de comida y los juegos, no fueron habilitados. José Busiemi/ UNO Santa Fe

"Como la concurrencia no comenzó siendo masiva empezamos a hacer una comunicación y desde allí el número de gente creció pero aún tenemos mucho margen para hacerlo. Hoy el shopping puede recibir de manera simultáneamente 900 personas (una persona cada 16 metros cuadrados) y como tenemos por crecer comenzamos a hacer una comunicación un poco más fuerte para que sepan que estamos abiertos y la gente se acerca y ve que es un lugar seguro, que el clima es agradable y se puede comprar con tranquilidad y lo que no se puede es pasear".

En lo que refiere a los métodos de prevención, se ingresa por una sola puerta, la del lado sur en donde se encuentra el estacionamiento, se le toma la temperatura a todos los que ingresan, se les ofrece a alcohol en gel y hay contadores de personas de manera automática, "se trata de un sistema de cámaras que nos da la cantidad de gente que esta dentro del lugar y no vamos a dejar de hacerlo porque entendemos que si nos cuidamos entre todos, se puede continuar de esta manera", manifestó

Si se habla de concurrencia de gente, Souroujon dijo que "hoy en día está concurriendo un 15% de la gente que entraría de manera normal. No debemos olvidarnos que este shopping tiene como finalidad el entretenimiento ya que dentro está el cine comercial de la ciudad, la gastronomía tiene una participación importante, por lo que la convocatoria fue desde ese lado y la circulación siempre fue mucha y hoy la gente va, compra en los locales y se va. No es más un lugar de paseo".

También manifestó que se hizo un pedido formal tanto a la Municipalidad como al gobierno provincial "para poder habilitar gastronomía, siguiendo los mismos protocolos que tiene bares y restoranes y a la espera de la resolución porque también nos puede ayudar. En cuanto al cine, si bien hicimos también un reclamo de apertura, lo vemos aún muy lejano".

"Los comerciantes están muy preocupados y la situación no es buena para nadie. Nosotros estamos muy cerca de nuestros locatarios, porque si no hay negocios no funcionaría el lugar y su preocupación es grande, pero uno no deja de ser optimista, aunque sí hay que estar atentos, cuidarse y siempre pensar en lo que viene", dijo.

Por último en cuanto a la pandemia también dijo: "Estamos pensando en ver si el negocio se reformula, alguna enseñanza todo esto nos va a dejar, con algunas costumbres y de seguro vamos a continuar".