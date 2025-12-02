Uno Santa Fe | Santa Fe | panaderías

La crisis económica golpea a las panaderías: cuál es la situación en Santa Fe

Mientras a nivel nacional se habló de 1.800 panaderías cerradas y fuertes bajas en el consumo, desde el Centro de Industriales Panaderos de Santa Fe aseguran que en la región el panorama es diferente

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

2 de diciembre 2025 · 13:57hs
La crisis económica golpea a las panaderías: cuál es la situación en Santa Fe

El impacto de la crisis económica golpea a distintas actividades y el sector panadero no es la excepción. En los últimos días, un informe del Centro de Panaderos de la Provincia de Buenos Aires alertó sobre el cierre de 1.800 panaderías en 18 meses y una caída del 85% en la venta de facturas. Frente a ese panorama surgió la pregunta: ¿qué ocurre en Santa Fe?

Para aclararlo, Marcos Carignano, integrante de la Comisión Directiva del Centro de Industriales Panaderos de Santa Fe, dialogó con Dame Radio (UNO 106.3) y llevó tranquilidad al sector local: “En Santa Fe no hubo cierres de panaderías en lo que va del año”, aseguró. Incluso expresó: “No sabemos dónde están esas 1.800 panaderías, pero en Santa Fe no cerraron”.

Carignano explicó que el Centro Panadero abarca desde Barrancas hasta el norte provincial, incluyendo ciudades como Santa Fe y Coronda, y afirmó que no registran bajas de asociados ni cierres de establecimientos.

“La realidad local no se condice con ese título nacional. En Santa Fe no hay cierres ni despidos por el cierre de panaderías”, remarcó. Aclaró, no obstante, que pueden existir conflictos laborales puntuales, aunque no vinculados a la inviabilidad económica de los negocios.

Embed - DAME RADIO - MARCOS CARIGNANO - CENTRO DE INDUSTRIALES PANADEROS DE SANTA FE

Ventas

Respecto de la caída en el consumo, sostuvo que existe una merma en las ventas, aunque difícil de cuantificar con precisión porque no hay un relevamiento formal. Explicó que la estacionalidad influye, ya que con la llegada del calor baja tradicionalmente el consumo de pan y productos de harina. A eso se suma el ajuste económico, que hace que muchos clientes reserven productos de confitería o facturas para los fines de semana. “Sí, hay caída en las ventas. Está difícil afrontar la carga impositiva y los costos, pero no estamos en un escenario de cierres masivos”, enfatizó.

El dirigente también señaló dos problemas estructurales que afectan al sector: la competencia de la venta clandestina de productos de panadería y los juicios laborales que pueden poner en riesgo a panaderías pequeñas con pocos empleados. A esto se agregan los incrementos de energía y materia prima registrados en los últimos meses.

Lejos del desplome que marcó el informe bonaerense, Carignano destacó que en Santa Fe incluso se observan nuevos puntos de venta, especialmente emprendimientos pequeños o tiendas con productos específicos. “La actividad está en un momento difícil, como toda la economía, pero los puestos de trabajo se sostienen”, afirmó.

En contraste con el panorama nacional, en Santa Fe el sector panadero continúa en pie. Sin embargo, los empresarios locales no ocultan las dificultades y piden atención a los costos y a la competencia informal para evitar complicaciones a futuro.

• LEER MÁS: General Motors sigue achicando su planta en el sur provincial: 90 nuevos retiros y una fábrica que opera con la mitad de personal

panaderías económica Santa Fe
Noticias relacionadas
Fiestas clandestinas desactivadas en la zona de la costa santafesina

El municipio de Rincón aplicará fuertes multas y controles nocturnos para desactivar fiestas clandestinas en quintas

La Municipalidad de Santa Fe está realizando la limpieza del lago del Parque Juan de Garaya

Están realizando la limpieza de los lagos del Parque Juan de Garay

Grassi presentó las mayorías antes que nadie para quedarse con Vicentin

Vicentin: Grassi rechazó con dureza las impugnaciones de los "cuasi competidores"

Casa de Gobierno de Santa Fe

Sueldos estatales: el Gobierno publicó los decretos y confirma nuevos mínimos salariales

Lo último

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura: los 12 temas que busca aprobar

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura: los 12 temas que busca aprobar

Víctor Godano pasó por el predio de Colón y se despidió del plantel en plena transición presidencial

Víctor Godano pasó por el predio de Colón y se despidió del plantel en plena transición presidencial

La crisis económica golpea a las panaderías: cuál es la situación en Santa Fe

La crisis económica golpea a las panaderías: cuál es la situación en Santa Fe

Último Momento
Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura: los 12 temas que busca aprobar

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura: los 12 temas que busca aprobar

Víctor Godano pasó por el predio de Colón y se despidió del plantel en plena transición presidencial

Víctor Godano pasó por el predio de Colón y se despidió del plantel en plena transición presidencial

La crisis económica golpea a las panaderías: cuál es la situación en Santa Fe

La crisis económica golpea a las panaderías: cuál es la situación en Santa Fe

Leo Pez gira por Buenos Aires a bordo de Bicho sin dueño

Leo Pez gira por Buenos Aires a bordo de "Bicho sin dueño"

Es oficial: la Liga Profesional confirmó días y horarios de las semis del Clausura

Es oficial: la Liga Profesional confirmó días y horarios de las semis del Clausura

Ovación
Colón define su identidad: qué lugar tendrán los históricos en el proyecto 2026

Colón define su identidad: qué lugar tendrán los históricos en el proyecto 2026

Hora clave en Colón: se define la contratación de Colotto como secretario deportivo

Hora clave en Colón: se define la contratación de Colotto como secretario deportivo

La prioridad siempre será Unión, pero habrá que esperar la decisión que se tome

"La prioridad siempre será Unión, pero habrá que esperar la decisión que se tome"

La verdad es que no me quería ir de Colón, me costó tomar la decisión

"La verdad es que no me quería ir de Colón, me costó tomar la decisión"

Colón se prepara para el traspaso de mando: se inicia la era de José Alonso

Colón se prepara para el traspaso de mando: se inicia la era de José Alonso

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"