Alejandro Otte es el hermano de Gabriel, el comerciante apuñalado durante el robo de su comercio en la recoleta santafesina y que en las últimas horas, según se informó, evoluciona favorablemente en cuanto a su cuadro médico.

Ante la presencia de la prensa en el Hospital Cullen, lugar en donde aún permanece internado en terapia, el abogado aprovechó para agradecer los mensajes, la fuerza y las cadenas de oración que se llevan adelante, pidiendo por la salud del hombre que recibió tres puñaladas y fue intervenido en dos oportunidades.

En cuanto a lo relacionado con el episodio de inseguridad Otte dijo: "Me enteré al mediodía por mi mamá que estaba cerca del local y por la novia de mi hermano que estaba junto a él cuando sucedió el lamentable episodio. Solo sé que del local corrió hasta la sede de la Federal, de allí los trajeron al Cullen donde lo intervinieron. Después con la familia nos quedamos unas horas acá, a la tardecita lo operaron nuevamente por un sangrado, algo delicado, pero por suerte Gabi está respirando solo".

"Si bien las cuestiones médicas se me escapan un poco, lo que podemos entender es que al estar lúcido y sin respirador ya es un pequeño gran paso, aunque también nos explicaron que esto es algo del minuto a minuto, hora a hora, así que la familia sigue haciendo fuerza y rezando por él".

En cuanto al episodio afirmó: "Me llegaron varias versiones y personalmente intenté no meterme aunque las circunstancias hace que sea difícil no mezclar las cosas. Dejé de lado mi profesión de abogado y ahora estoy como hermano de Gabriel, pensando en su mejoría".

Al ser consultado sobre cómo podía describir a su hermano manifestó: "Gabriel ante todas las cosas es un chico que lo que siempre hace e hizo, es trabajar y no lo digo porque sea mi hermano. Es una persona generosa y que ayuda a mucha gente. Él es abogado pero siempre le gustó el comercio y vive para eso. Es alguien muy feliz, apegado a su familia, lleno de vida y muy testarudo y sé que esto es lo que va a sacarlo adelante porque aún le quedan muchas cosas por vivir y creemos que va a ser así", finalizó.