La historia de Aome Katze, la referente del cosplay en Santa Fe que sigue acumulando logros

WhatsApp Image 2024-08-23 at 11.14.18 (1).jpeg Aome como Cruella de Vil

El cosplay como práctica

El foco de atención de los eventos de animé e historietas, suele estar en el concurso de cosplay, en el cual, personas de diversas edades, pueden desfilar disfrazados de sus personajes de ficción favoritos.

Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cosplay?, la palabra deviene de la unión entre los términos ingleses "custome play" (juego de disfraces). Quienes realizan esta práctica son denominados "cosplayers".

Sin embargo, es clave entender que el cosplay es más que un disfraz, es una práctica que implica un contexto social que la valide como tal y esos espacios se generan en las convenciones. Por otro lado, con la mera caracterización física no alcanza para ser considerado cosplay, se necesita actuar, hablar y caminar como si verdaderamente se tratase del personaje escogido.

"El cosplay es poder jugar a ser ese personaje que a uno le gusta mucho y para mí lo que más resalta es la experiencia de vivirlo, tener el traje puesto y poder disfrutar de la interacción con la gente, de actuar como ese personaje", explicó Aome Katze en diálogo con UNO Santa Fe.

Aome Katze: referente santafesina de cosplay

Aome Katze, para Uno Santa Fe

Noelia o Aome, como se la conoce dentro de la comunidad del animé y redes sociales, nació a principio de los noventa y comenzó con el cosplay como un hobby a los 16 años, por insistencia de una amiga.

"Eran muy nuevos los eventos y una amiga me mostró lo que era el cosplay y me dijo «Che, vamos a hacer esto». Mi vieja en ese momento era costurera así que me ayudó a hacerlo y a partir de ahí, para cada evento me hacía uno propio. Dos o tres años después empecé a coser yo", contó la artista.

Para Katze, la elección de los disfraces siempre nace a raíz de una nueva obsesión: una película, una serie o algún videojuego en el cual aparece un personaje que le llama la atención. Además, sostuvo que el proceso de creación de un traje "depende de la complejidad".

"Depende si es de tela o es armadura, empiezo a juntar los materiales y hacerlo. El último que hice fue el de Cruella de Vil y me llevó cuatro meses de costura a full. Pero en realidad yo había comprado los materiales un año antes, de a poquito porque llevaba muchísima tela", explicó.

Asimismo, aseguró: "Yo considero que el cosplay es un hobby caro. También depende de cómo uno lo encare, a mí me gusta elegir ciertos materiales. Si me gusta una tela en específico, quiero esa tela. ¿Podría usar otra? Sí, pero soy un poquito perfeccionista en algunas cosas".

Entre el hobby y la vida cotidiana

Por otro lado, la referente santafesina contó que para ella, el cosplay se constituye como una afición que está intrínsecamente ligado con su formación académica y sus inclinaciones laborales.

Al respecto, contó: "Soy artista plástica, así que siempre digo que mucho de lo que aprendí para hacer cosplay fue estudiando en la Mantovani, que es la escuela en donde hice la secundaria y la carrera. Todo lo que tiene que ver con escultura me ayudó mucho para hacer armaduras, o animarme a probar con materiales, hay muchas cosas uno se las va inventando".

Según detalló la entrevistada, actualmente trabaja como ilustradora en un estudio de videojuegos y da clases de diseño de moda, a la vez que planifica su próximo objetivo laboral: dar clases de cosplay.

Ganadora del Anime Manga Tai Kai 2019

Dentro de su larga lista de premiaciones, se encuentra el primer puesto en el concurso de cosplay del Jardín Japonés Animé Manga Tai Kai en 2019, el cual ganó gracias a la armadura alfa de Nergigante, un personaje del videojuego Monster Hunter.

Dicho premio le permitió viajar a Japón y conocer aspectos centrales de la cultura oriental, aunque el viaje no se concretó hasta 2023, debido a las prohibiciones que trajo consigo la pandemia de Covid-19.

"Fue un viaje cultural, visitamos templos, la montaña, el mar, fue hermosísimo. Yo me quedé una semana en Tokio y Osaka, que son las ciudades más importantes y ahí sí me fui de shopping. A conocer las tiendas de cosplay, de pelucas, que son increíbles. Vos entrás y elegís qué tipo de peluca, con qué color y ya te la hacen", narró Aome entusiasmada.

En su visita al país nipón, Katze descubrió que "las sociedad es muy respetuosa del espacio público". Al respecto, dijo: "Yo pensaba llevarme un cosplay para poder sacarme fotos, pero no está muy bien visto. Informándome encontré que tenés que pedir permiso si querés hacer cosas en la calle. Entonces dije, bueno no, antes de terminar presa en Japón prefiero evitar esto".

Cosplay en Santa Fe: una práctica para todas las edades

"En la ciudad de Santa Fe hay varios eventos, el más conocido suele ser JAJA. También hay muchos chicos que hacen cosplay, mucha gente que se suma, yo siempre incito a que la gente se sume si tiene ganas o le interesa. No es necesario hacer algo perfecto", aseguró la artista plástica.

También agregó: "Podés tener la edad que sea y hacerlo, yo empecé con 16 años, pero podés tener 30 y arrancar, o podés tener cinco y tener tu primer cosplay. No hay ningún problema con eso porque es para divertirse y pasarla bien".

Además, habló sobre aquello que cautiva a jóvenes y adultos a iniciarse en esta práctica y dijo: "Yo creo que lo que atrae es que uno puede hacer cosplay de lo que quiera, de una película popular, de un animé o de un videojuego. Podes tomar de tantos orígenes y creo que eso hace que gente con diferentes gustos se puede aunar".

aomecosplay Aome como Inozuke, Demon Slayer

Por último, Aome invitó a aquellos que aún tienen dudas de comenzar a hacer cosplayer "a que se animen, que no tengan miedo" y aseguró: "Nadie los va a juzgar".

"La gente se recopa cuando tenés el traje, no importa si por ahí no es exactamente el color, o si está medio torcido de un lado. Nadie se va a fijar en eso, está todo bien. A veces es uno el que neurotiza con esas cosas", reflexionó.