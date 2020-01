"La idea es que este sea el primer y último mes que se pague así"

El gobierno oficializó el cronograma de pago de haberes a los agentes públicos en las primeras horas del martes 31 de diciembre y el anuncio despertó disconformidad en los sindicatos de empleados públicos y en los trabajadores. Ante el reclamo de rever el esquema oficial de la provincia para abonar los salarios, el oficialismo dio una conferencia de prensa esta mañana en el hall de la Casa Gris.

Las palabras estuvieron a cargo del vocero del Gobierno, Leo Ricciardino, que de plano descartó cambios y expresó que "la idea es que este sea el primer y último mes que se pague de esta manera, que se pueda contar con la recaudación, con los tributos".

"A nadie le gusta un gobierno que paga tarde o en partes. Obviamente que ese no era el deseo del gobierno. Pero la verdad es que hubo una decisión previa que es cortar con la toma de deuda para pagar los sueldos. Una cosa es endeudar a la provincia a tasas que hoy no son ventajosas por cierto, otra es parar una obra pública y otra es para gastos corrientes como el salario. Toda deuda que se toma para gasto corriente es perjudicial para cualquier Estado", sostuvo.

Y apuntó: "Entendemos la preocupación de los empleados estatales, a los gremios que hasta ahora han demostrado mucha responsabilidad. La realidad es que sin tomar deuda la provincia no puede afrontar la masa salarial de una sola vez, por eso se dividió de esta manera el cronograma".

"Hay un compromiso de hablar con las entidades crediticias, con las tarjetas de crédito que vencen días antes de la fecha de cobro. Pero será solo por este mes", agregó.

Los legisladores "no se van a poder tomar vacaciones, y sino enviaremos los proyectos con los que estén ahí"

Al ser consultado por UNO Santa Fe sobre las estrategias financieras para que este retraso en el cronograma de pagos no se repita en los siguientes meses, expresó: "Vamos a cobrar cosas que no se estaban cobrando, ser más eficaces, por eso la emergencia contemplaba que en el API se contraten consultorías para hacer más eficaz el cobro de los impuestos. La idea es recuperarse". Además fue contra la oposición de la Legislatura provincial, que rechazó la declaración de emergencia y aseguró que ese es el motivo por el cual no se tengan acceso a partidas presupuestarias. Además, sentenció sobre legisladores que "no se van a poder tomar vacaciones, y sino enviaremos los proyectos con los que estén ahí".

Adelantó además que cuentan "con una reforma tributaria para la recaudación". En relación a las políticas que se decidirán respondió: "Es siempre el mismo esquema: pedir un esfuerzo a quien todavía tiene alguna posibilidad de contribuir. El esfuerzo lo hace el Estado también en el orden de los 20 mil millones de pesos en los beneficios a los pequeños productores, a las pymes y también entendemos el esfuerzo que están haciendo los empleados públicos. No hay números todavía, el ministro de Economía está trabajando en eso y tiene algunas proyecciones e implicaría una redistribución importante de tributos. Venimos de muchos meses de caída".

Sobre las explicaciones de cobro atrasado en enero, Ricciardino indicó: "El gobierno llegó a tomar 60 por ciento de interés de deuda para afrontar adelantos de la masa salarial. Este no es el primer mes de dificultades, el gobierno anterior tenía pero decidía tomar crédito a tasas muy altas y después pagar en tiempo y forma los salarios. Pero esto en un momento se paga. La idea ahora es tomar el dinero de la recaudación real".

Al ser consultado por las paritarias, el vocero del gobierno opinó que "no hay mucho tiempo porque es a mediado de febrero, el 2 de marzo empiezan las clases". Y adelantó: "Hay que aclarar que este año específicamente va ser en el marco de una paritaria nacional muy importante con una mesa de concertación entre los gremios, los empresarios y el Estado. Santa Fe va a ser una parte de esa discusión".

Finalmente, dijo que "no hay marco" para la cláusula gatillo y que se irá discutiendo cada mes con las paritarias. "Fue un mecanismo de preservación del salario que tiene que ser superado a largo plazo por la recomposición salarial", concluyó Ricciardino.