Giuliano tiene 27 años, vive en barrio Alfonso, en la ciudad de Santa Fe y desde el pasado 14 de marzo se encuentra varado en España , producto de la pandemia por coronavirus, a la espera de una respuesta concreta para poder regresar, pero la información es poca, el precio de los vuelos particulares para poder hacerlo es altísimo y sin la posibilidad de que verdaderamente puedan traerlos de vuelta. Él junto a otro grupos de argentino que se encuentran allí están esperando una respuesta que les pueda llevar la tranquilidad necesaria de saber cuándo y cómo van a poder volver, "porque el tema económico, después de tantos días, también es un problema. Nos encontramos desamparados, solos y sin recibir al menos una respuesta del gobierno, quien determinó que no podemos volver a nuestro propio país.", manifestó el joven.

Él, según contó a UNO Santa Fe consiguió lo que se denomina una Working Holiday Visa, para la cual se postuló y la que le otorga a jóvenes de entre 18 a 35 años, la posibilidad de viajar al exterior por 12 meses para poder desarrollar un trabajo y viajar, en la ciudad que ellos determinen. Su destino era Dinamarca.

"El 13 de marzo partí hacia Barcelona, estaba unos días acá y luego continuaba mi rumbo hacia Dinamarca. Previo a viajar, consulté por mi vuelo y salía con total normalidad, me dijeron desde la aerolínea que el aeropuerto continuaba abierto. El 14 de marzo a las 6 de la mañana cuando mi vuelo aterrizó, nos enteramos que cerraban los aeropuertos, intenté adelantar el vuelo, pero no hubo chances. En el aeropuerto éramos varios argentinos, todos decían que no saquemos vuelo de regreso a Argentina porque no nos garantizaban que salgan", así de esta manera comenzó su incertidumbre y las de varios compatriotas para saber cómo regresar a casa.

giuliano.jpg Giuliano es santafesino y se encuentra varado en España. redes sociales

Pero exponer su situación para él no es lo más importante, sino poder lograr que desde la Cancillería o desde el gobierno le comuniquen cómo y cuándo podrán volver. "Porque a esa incertidumbre se le suma la cuestión económica, los ahorros de todos están ahora destinados a alojamiento y comida, siendo que nuestra moneda nacional no tiene relación equitativa respecto al euro, lo cual agrava aún más el detrimento económico al cual nos encontramos expuestos".

Por otro lado hizo referencia que los pocos argentinos que lograron comunicarse con la Cancillería no recibieron alguna respuesta y/o información acerca de los vuelos de "repatriación" y la única aerolínea autorizada para operar es Aerolíneas Argentinas, la cual continúa vendiendo boletos de avión a precios exorbitantes, incluso algunos rozando los $200.000 argentinos. "No solo se aprovechan de la situación de vulnerabilidad y estado de necesidad, en el cual nos encontramos los ciudadanos varados en el exterior, sino que quienes acceden a comprar esos pasajes, presionados por el miedo y al urgencia de volver a casa, continúan gastando sus últimos ahorros en vuelos que ni siquiera cuentan con autorización para funcionar", manifestó el santafesino.

"Necesitamos que se nos dé una respuesta respecto de nuestra situación para al menos, poder planificar con lo que nos queda de dinero ya que muchos de los varados han pagado incluso hasta tres pasajes en vuelos en los cuales vendieron un boleto y ni siquiera cuentan con autorización para funcionar, siendo los mismos cancelados", dijo.