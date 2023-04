La izquierda hizo la presentación de sus precandidaturas a la presidencia y gobernación

Cele Fierro en diálogo con los medios expresó: “Si hay 18 millones de pobres y la mitad de las infancias en la pobreza es por el rumbo de ajuste que lleva el Frente de Todos junto al FMI. Y Juntos por el Cambio y Milei proponen poner quinta a fondo con ese rumbo. Por eso, no hay alternativa para salir de la crisis si no es por izquierda, enfrentando al Fondo y no pagando la estafa de la deuda, a los ricos y las corporaciones de este país, que a costa nuestra llenan sus bolsillos”