La lluvia trajo alivio y mucha humedad

Luego de una madrugada con lluvia que trajo un poco de alivio a la ciudad de Santa Fe, está saliendo el sol y según el Centro de Informaciones Meteorológicas de la UNL se observa el arribo a la región de una masa de aire relativamente fría la cual genera inestabilidades durante las primeras horas del día con lluvias de variadas intensidades. Esta situación debería tender a mejorar con el correr de las horas con poco cambio de las temperaturas mínimas y descenso de las máximas. No obstante ello, todavía no se descartan algunas lluvias aisladas. Por otro lado, esta mejoraría, debería ser de corta duración, ya que las condiciones nuevamente tenderían a inestabilizarse hacia el fin de semana con posibles lluvias débiles a moderadas, no descartándose algunos eventos localmente más intensos. La máxima prevista para hoy es de 32º

En tanto el viernes, cielo mayormente despejado con nubosidad variable por momentos, sobre todo hacia últimas horas del día. Condiciones estables y temperaturas en descenso: mínima de 16 grados y máxima de 30.

Para el sábado cielo parcial cubierto a cubierto con mejoramentos temporales. Condiciones algo inestables. Posibles lluvias débiles y dispersas, no descartándose eventos algo más intensos. Mínima de 19º y máxima de 27º

El domingo cielo parcial cubierto a cubierto con tendencia a despejarse. Condiciones inestables a algo inestable y mejorando con el transcurso del día. Posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del día, no descartándose algunos eventos algo más intensos. Temperaturas en ascenso: mínima de 21 grados y máxima 33.