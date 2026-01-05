La madre de la adolescente agredida por una patota en San Cristóbal: "Querían matarla, la atacaban en el cuello"

Luciana Nardulli relató cómo fue el ataque sufrido por su hija Delfina, de 15 años, y aseguró que se trató de una agresión planificada. Denunció hostigamientos previos, cuestionó la liberación de las menores involucradas y afirmó: “Si no aparecía ese hombre, hoy mi hija estaría muerta”.

El impactante testimonio de la madre de la joven de 15 años atacada por una patota en San Cristóbal

La causa que investiga la brutal agresión a una adolescente de 15 años en San Cristóbal sumó en las últimas horas el estremecedor testimonio de Luciana Nardulli , madre de la víctima, quien sostuvo que el ataque “no fue un hecho aislado, sino el desenlace de una persecución que llevaba meses” .

Según relató, el conflicto comenzó cuando su hija Delfina se distanció de una excompañera de escuela. “Había empezado un bullying constante. Delfi se separó de ella por cuestiones vinculadas al consumo de drogas, y a partir de ahí comenzaron los hostigamientos” , explicó. La situación se agravó con amenazas reiteradas y acoso a través de redes sociales , lo que incluso obligó a la adolescente a dejar la escuela .

En ese marco, Nardulli apuntó a una joven como principal agresora y organizadora del ataque. “Hay una chica que planificó todo”, afirmó, y recordó que esa misma adolescente habría protagonizado un episodio previo de extrema violencia en la Escuela Nacional N.º 40. “Esperó a otra compañera escondida detrás de un cantero y hay un video donde le golpea la cabeza contra el piso salvajemente”, denunció.

Brutal agresión a una adolescente en San Cristóbal: investigan un ataque planificado y hay tres detenidos

La madre descartó que se haya tratado de una agresión individual. “No actúa sola. Es una banda”, sostuvo, y señaló que, según testigos, el grupo estuvo esperando durante al menos dos horas en la plaza frente a su casa. El ataque ocurrió cuando Delfina salió a comprar a una despensa ubicada a una cuadra y media. “Fue en moto porque yo sabía que la estaban buscando. Caminando no podía andar sola”, explicó.

De acuerdo al relato, los agresores la siguieron hasta el comercio. “Ella entra al pasillo del kiosco y golpea la ventana pidiendo por favor que la dejen pasar porque ‘vienen con cuchillos y me van a matar’”, contó Nardulli. Sin embargo, aseguró que el comerciante se negó a intervenir y cerró la ventana, dejándola frente a cinco adolescentes, de los cuales dos o tres portaban armas blancas.

El ataque fue inmediato y extremadamente violento. “Uno le golpeaba la cabeza desde atrás, dos la sostenían y los otros dos intentaban apuñalarla todo el tiempo. El lugar principal al que querían llegar era el cuello”, relató en declaraciones al programa "De 10", que se emite por LT10.

En ese momento, la intervención de un automovilista resultó determinante. “Ese hombre prácticamente le salvó la vida. Declaró que no la querían soltar hasta cumplir el objetivo de matarla”, afirmó la madre, y agregó que el hombre sufrió cortes en la mano al interceder.

Permanece en terapia intensiva el joven baleado en Loyola Sur tras el ataque armado

Tras el ataque, vecinos acudieron en su ayuda. “Se estaba desangrando. La cargaron en una camioneta porque la ambulancia no llegaba”, explicó.

Delfina fue trasladada primero al hospital local y luego derivada de urgencia al Hospital Jaime Ferré, donde recibió curaciones iniciales. “Tiene cortes muy graves: uno atraviesa el ojo y otro es muy profundo en la mejilla derecha. La cosieron de manera superficial porque debe intervenir un cirujano estético”, detalló.

Respecto a la situación judicial, Nardulli precisó que el agresor mayor de 18 años y dos adolescentes de 16 permanecen detenidos, a la espera de audiencia, mientras que dos menores de 15 años continúan en libertad. “Nos manifestamos en Fiscalía para pedir explicaciones, pero no salió nadie. No nos dicen nada”, cuestionó.

La causa fue caratulada como intento de homicidio, aunque para la madre no hay dudas sobre lo ocurrido. “Si no aparecía esa persona que la salvó, hoy estaríamos hablando de otro suceso. Mi hija estaría muerta”, concluyó.