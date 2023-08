La persona detenida e imputada por la muerte del joven motociclista en Aristóbulo "no es el dueño del auto"

"La persona que se presentó y está imputado no es el dueño del auto sino que lo es uno de sus hijos" "La persona que se presentó y está imputado no es el dueño del auto sino que lo es uno de sus hijos"

romeo diaz duarte abogado.jpg El abogado Romeo Díaz Duarte representará a la familia de Juan Luis Maximiliano Montti, de 23 años UNO Santa Fe

Lo que se sabe hasta el momento, aseguró el letrado, "es que una persona se presentó, dijo ser el conductor del vehículo y quien provocó el accidente. Es lo que él dice, de ahí en más ahora nosotros buscaremos probarlo". Esto lo remarcó haciendo referencia a que según los papeles "la persona que se presentó y está imputado no es el dueño del auto sino que lo es uno de sus hijos".

"Me pregunto de dónde venía a las 6 de la mañana. Él dice que venía de trabajar: arreglar un calefactor o una fuga de gas" "Me pregunto de dónde venía a las 6 de la mañana. Él dice que venía de trabajar: arreglar un calefactor o una fuga de gas"

Al ser consultado en cómo será la tarea para determinar quién era el conductor del auto dijo que "primero apelamos a la solidaridad de todos. Acá toda una sociedad debe pensar en que 'mañana me puede tocar a mí'. Que una persona en contramano choque a su hijo, que huya del lugar, que además haga otras 10 cuadras en contramano y luego se vaya a esconder".

Además dejó algunos interrogantes del porqué se duda de quien se entregó sea el varadero responsable: "Una persona que no tiene antecedentes penales como el señor que se presentó, que además es padre de familia, que tiene una profesión ya que dijo ser gasista, me pregunto de dónde venía a las 6 de la mañana. Él dice que venía de trabajar: arreglar un calefactor o una fuga de gas. Esto es algo que me hace levantar sospecha. Segundo, un padre de familia huye y deja tirado el cuerpo de una persona en la calle. Él dijo que se descompuso por lo sucedido. Perdónenme pero tengo que desconfiar y pensar que este individuo no conducía el auto, que es una persona que se colocó en el lugar de otro".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Funosantafe%2Fstatus%2F1688988834242105344&partner=&hide_thread=false SANTA FE | Así fue cómo escapó el automovilista tras chocar y matar al joven motociclista que viajaba junto a su novia https://t.co/byBbKW6uji — UNO Santa Fe (@unosantafe) August 8, 2023

"Por eso apelamos a cualquier vecino o testigo para que nos de o brinde toda la información que sea válida para darle luz a lo sucedido, pero no por nosotros, sino por la sociedad en su conjunto. Lo pueden hacer acercándose al estudio jurídico, le prometemos absoluta reserva. Porque un gobernador que estuvo cuatro años y le ha podido dar presupuesto a un Ministerio para colocar cámaras en la ciudad, no lo ha hecho, y lo mismo para el intendente Jatón, que no lo hizo, por lo tanto, tenemos cámaras con registro más que borrosos y dan vergüenza por querer brindarnos seguridad a través de ellas. Ni siquiera sirven para poder leer una patente", afirmó.

Por último sí confirmó que "el vehículo está individualizado a través de estas cámaras. Lo que vamos a hacer ahora es apelar a otros registros particulares para poder tener suerte y hacer justicia, pero repito, sí podemos decir que el auto que está secuestrado es el auto individualizado por las cámaras".

