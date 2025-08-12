La provincia acredita los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía

El Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano informa que a partir del martes 12, comenzará la acreditación de fondos del programa Tarjeta Única de Ciudadanía correspondientes al mes de agosto.
12 de agosto 2025 · 08:36hs
Cabe destacar que la acreditación estará disponible, tanto para los beneficiarios que cobran a través de la aplicación Billetera Santa Fe y quienes perciben la prestación a través del plástico.