Uno Santa Fe | Santa Fe | Tarjeta Única de Ciudadanía

La provincia acredita los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía

Así lo informó el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe. Los fondos corresponden al mes de agosto

12 de agosto 2025 · 08:36hs
Imagen ilustrativa

Gobierno Santa Fe

Imagen ilustrativa

El Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano informa que a partir del martes 12, comenzará la acreditación de fondos del programa Tarjeta Única de Ciudadanía correspondientes al mes de agosto.

Cabe destacar que la acreditación estará disponible, tanto para los beneficiarios que cobran a través de la aplicación Billetera Santa Fe y quienes perciben la prestación a través del plástico.

Tarjeta Única de Ciudadanía fondos agosto
