La provincia acredita los fondos de la Tarjeta Única de Ciudadanía

A partir de este jueves estarán disponibles los aportes.

9 de octubre 2025 · 08:49hs
El Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano informa que a partir de este jueves 9, comenzará la acreditación de fondos del programa Tarjeta Única de Ciudadanía correspondientes al mes de octubre.

Cabe destacar que la acreditación estará disponible, tanto para los beneficiarios que cobran a través de la aplicación Billetera Santa Fe y quienes perciben la prestación a través del plástico.

