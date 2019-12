El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, adelantó que en enero comenzará la entrega de tarjetas alimentarias en la provincia de Santa Fe. Se trata del nuevo beneficio social mediante el cual solo se permitirá la compra alimentos y no bebidas alcohólicas.

En ese marco, José Luis Ambrosino, referente del Movimiento Los Sin Techo en Santa Fe dijo en UNO en la radio que "faltaba" una decisión de este tipo. Explicó que entre los sectores más vulnerables de la ciudad "hay una expectativa, una esperanza y una calma que ojalá no sea frustrada".

Comentó que el nuevo beneficio lanzado por el gobierno entrante alcanzaría a más de 40 mil personas, entre los que se encuentran todos aquellos que están en situación de indigencia.

Explicó que "en Argentina, según los datos del Indec al 30 de junio, hay 15.750.000 pobres, sumando los aglomerados. Si vamos a repartir ayuda para cuatro millones de personas, vamos a satisfacer al 25 por ciento de los pobres".

En esa línea, sostuvo que "en la ciudad de Santa Fe tenemos 161.500 pobres, de acuerdo a Indec. El 25 por ciento son 40.362 personas que van a ser beneficiadas. Así que todos nuestros indigentes van a recibir la ayuda de la tarjeta alimentaria".

"La línea de indigencia del hambre estaría en los 14 mil pesos pesos. De los 14 mil a los 36 mil (que es la línea de pobreza) hay una graduación. Esta tarjeta alimentaria, en la ciudad de Santa Fe cubriría a 40 mil. Quiere decir que los 22.500 que son indigentes van a estar cubiertos y habrá 18 mil personas más (que están en la pobreza) que también tendrán el beneficio".

Recordó que serán "cuatro mil pesos para las familias que tienen dos chicos y seis mil pesos para familias que tienen más de dos chicos". y destacó: "Para nosotros es realmente una alegría, una esperanza inmensa. Todavía no lo vemos, pero es un camino de esperanza, nosotros la promovemos, nos congratulamos de eso. Siempre decíamos, ataquemos la indigencia".

Destacó el objetivo de mejorar la alimentación de este sector de la sociedad. "Menos harina, menos grasa; más leche, más carne y más verdura. Esos son los caminos de la alimentación adecuada".

"A los pobres y a los ricos no les tiene que faltar nada, pero a los ricos no les tiene que sobrar demasiado. Hay que pensar un poco en eso, sino no lo arreglamos nunca", definió el militante social.