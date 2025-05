Las cinco claves para entender el nuevo capítulo del conflicto docente en Santa Fe

El conflicto salarial entre el gobierno provincial y los gremios docentes en Santa Fe entra en una nueva etapa . Lo que podría parecer otro episodio más en la larga disputa por paritarias, se presenta como un momento clave: ambas organizaciones sindicales —Amsafé y Sadop— rechazaron la propuesta del Ejecutivo, aunque con diferentes estrategias de acción. Mientras Amsafé convocó a un nuevo paro , Sadop decidió no adherir, pero mantuvo su rechazo. En este escenario, el gobierno mantiene su postura intransigente : no habrá nueva oferta .

1. Rechazo a la propuesta salarial

Tanto Amsafé como Sadop, los gremios que representan a los docentes de escuelas públicas y privadas respectivamente, rechazaron la oferta salarial del gobierno provincial. Sin embargo, solo Amsafé convocó a un paro de 24 horas para el miércoles 14 de mayo, mientras que Sadop decidió no realizar medidas de fuerza, marcando una diferencia en la estrategia gremial.

2. Sin segunda oferta

El gobierno mantiene una firme postura: ante el rechazo gremial, no presentará nuevas propuestas. Además confirmó el descuento de los días no trabajados y presiona con el incentivo del presentismo (Asistencia Perfecta).

3. Paro condicionado y baja adhesión esperada

El paro convocado por Amsafé enfrenta una encrucijada: el impacto económico de los descuentos y la pérdida del plus por asistencia perfecta reduce la adhesión. En el gobierno prevén una adhesión similar a los paros anteriores, es decir, moderada.

4. Riesgo para el gremio: el gobierno podría no pagar el aumento

Una de las cartas que el Ejecutivo todavía no jugó es la posibilidad de no pagar el aumento por decreto. Al no haber acuerdo paritario formal, no está obligado legalmente a otorgarlo. Si esa amenaza se concreta, Amsafé podría quedar en una posición complicada, con reclamos internos por no haber conseguido ni siquiera lo que fue rechazado. El gobierno podría usar esta herramienta para forzar un retroceso gremial.

5. Conflicto más allá de lo salarial: paritaria vaciada y relación política rota

Para Amsafé, el conflicto trasciende la cuestión salarial. El secretario general, Rodrigo Alonso, denunció que el gobierno rompió el ámbito paritario y busca imponer condiciones por fuera de la negociación colectiva. “Eligieron a los docentes como enemigos”, expresó, señalando que hay presiones, amenazas y una ruptura del diálogo institucional.