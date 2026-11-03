Las empresas santafesinas podrán pedir hasta $15 millones por mes por saldos a favor de Ingresos Brutos

La API amplió de $10 a $15 millones el monto que pueden solicitar los contribuyentes. En los primeros diez meses de 2026, la Provincia reintegró $7.923 millones a más de 2.200 empresas y contribuyentes.

Reintegros significativos. En 2026, la Provincia devolvió $7.923 millones a más de 2.200 empresas y contribuyentes.

El Gobierno de Santa Fe amplió el monto máximo mensual que las empresas y demás contribuyentes pueden solicitar como devolución de saldos a favor del impuesto sobre los Ingresos Brutos. A partir de este mes, el límite pasó de $10 millones a $15 millones , una modificación que busca facilitar la recuperación de fondos acumulados por los sectores productivos.

La medida fue establecida por la Administración Provincial de Impuestos (API) mediante la Resolución N.º 213/2026 y permite gestionar reintegros por montos más elevados a través de un procedimiento completamente digital, sin necesidad de realizar trámites presenciales.

La herramienta fue implementada en abril de 2025 como respuesta a una demanda de los sectores productivos santafesinos. Desde entonces, la Provincia reintegró $11.438 millones a 3.619 contribuyentes.

Más de $7.900 millones devueltos durante 2026

De acuerdo con los datos oficiales, durante los primeros diez meses de 2026 se devolvieron $7.923 millones, que alcanzaron a 2.259 contribuyentes de la provincia.

Solo en octubre, 216 contribuyentes recibieron reintegros por un total de $785 millones.

LEER MÁS. RIGI: empresas santafesinas cerraron acuerdos comerciales y buscan convertirse en proveedoras de los grandes proyectos de inversión

El subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, explicó que el crecimiento de las devoluciones responde a distintos cambios introducidos en el funcionamiento del sistema y a una mayor utilización de la herramienta por parte de los contribuyentes.

“El incremento de las devoluciones responde a varios factores: los cambios implementados para permitir que contribuyentes clasificados en Riesgo Fiscal 1, 2 o 3 también puedan solicitar el reintegro; el aumento progresivo de los montos máximos habilitados; y el mayor conocimiento y aceptación que fue adquiriendo esta herramienta con el correr de los meses”, destacó el funcionario.

Cómo solicitar la devolución de Ingresos Brutos

Con la actualización dispuesta por la Resolución N.º 213/2026, los contribuyentes podrán solicitar hasta $15 millones mensuales por los saldos a favor acumulados en el impuesto sobre los Ingresos Brutos.

El procedimiento se mantiene completamente digital y puede realizarse a través del sitio web de la Administración Provincial de Impuestos, www.santafe.gob.ar/api, o desde el portal de trámites de la Provincia.

La gestión no requiere concurrir a una oficina de atención presencial. Los contribuyentes deben cumplir con los criterios establecidos por la API para acceder al reintegro.

Una herramienta para recuperar fondos acumulados

El mecanismo permite que los contribuyentes recuperen directamente en sus cuentas bancarias el dinero que mantienen como saldo a favor de Ingresos Brutos.

Desde su implementación, en abril de 2025, la Provincia fue ampliando progresivamente los montos máximos habilitados y flexibilizando las condiciones de acceso. La nueva actualización eleva el límite mensual a $15 millones y amplía la capacidad de recuperación de fondos para empresas y contribuyentes santafesinos.