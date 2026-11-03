Uno Santa Fe | Santa Fe | empresas

Las empresas santafesinas podrán pedir hasta $15 millones por mes por saldos a favor de Ingresos Brutos

La API amplió de $10 a $15 millones el monto que pueden solicitar los contribuyentes. En los primeros diez meses de 2026, la Provincia reintegró $7.923 millones a más de 2.200 empresas y contribuyentes.

3 de noviembre 2026 · 17:47hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Reintegros significativos. En 2026

Reintegros significativos. En 2026, la Provincia devolvió $7.923 millones a más de 2.200 empresas y contribuyentes.

El Gobierno de Santa Fe amplió el monto máximo mensual que las empresas y demás contribuyentes pueden solicitar como devolución de saldos a favor del impuesto sobre los Ingresos Brutos. A partir de este mes, el límite pasó de $10 millones a $15 millones, una modificación que busca facilitar la recuperación de fondos acumulados por los sectores productivos.

La medida fue establecida por la Administración Provincial de Impuestos (API) mediante la Resolución N.º 213/2026 y permite gestionar reintegros por montos más elevados a través de un procedimiento completamente digital, sin necesidad de realizar trámites presenciales.

La herramienta fue implementada en abril de 2025 como respuesta a una demanda de los sectores productivos santafesinos. Desde entonces, la Provincia reintegró $11.438 millones a 3.619 contribuyentes.

Más de $7.900 millones devueltos durante 2026

De acuerdo con los datos oficiales, durante los primeros diez meses de 2026 se devolvieron $7.923 millones, que alcanzaron a 2.259 contribuyentes de la provincia.

Solo en octubre, 216 contribuyentes recibieron reintegros por un total de $785 millones.

LEER MÁS. RIGI: empresas santafesinas cerraron acuerdos comerciales y buscan convertirse en proveedoras de los grandes proyectos de inversión

El subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, explicó que el crecimiento de las devoluciones responde a distintos cambios introducidos en el funcionamiento del sistema y a una mayor utilización de la herramienta por parte de los contribuyentes.

“El incremento de las devoluciones responde a varios factores: los cambios implementados para permitir que contribuyentes clasificados en Riesgo Fiscal 1, 2 o 3 también puedan solicitar el reintegro; el aumento progresivo de los montos máximos habilitados; y el mayor conocimiento y aceptación que fue adquiriendo esta herramienta con el correr de los meses”, destacó el funcionario.

Cómo solicitar la devolución de Ingresos Brutos

Con la actualización dispuesta por la Resolución N.º 213/2026, los contribuyentes podrán solicitar hasta $15 millones mensuales por los saldos a favor acumulados en el impuesto sobre los Ingresos Brutos.

El procedimiento se mantiene completamente digital y puede realizarse a través del sitio web de la Administración Provincial de Impuestos, www.santafe.gob.ar/api, o desde el portal de trámites de la Provincia.

La gestión no requiere concurrir a una oficina de atención presencial. Los contribuyentes deben cumplir con los criterios establecidos por la API para acceder al reintegro.

Una herramienta para recuperar fondos acumulados

El mecanismo permite que los contribuyentes recuperen directamente en sus cuentas bancarias el dinero que mantienen como saldo a favor de Ingresos Brutos.

Desde su implementación, en abril de 2025, la Provincia fue ampliando progresivamente los montos máximos habilitados y flexibilizando las condiciones de acceso. La nueva actualización eleva el límite mensual a $15 millones y amplía la capacidad de recuperación de fondos para empresas y contribuyentes santafesinos.

empresas millones mes Ingresos Brutos
Noticias relacionadas
Motivos del alza. Se argumenta el aumento de costos de explotación y la quita de subsidios nacionales.

Por la suba de costos y la quita de subsidios, aumenta un 11,57% el boleto de los colectivos interurbanos en Santa Fe

Alianza electoral. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dejó abierta la posibilidad de un acuerdo con La Libertad Avanza.

Pullaro abrió la puerta a un acuerdo electoral con La Libertad Avanza: "Se verá el año que viene"

Imagen ilustrtativa.

Ataques de perros: las consecuencias que pueden afrontar los dueños y una condena en Córdoba que podría sentar un precedente judicial

Traspaso del agua en Santo Tomé: Weiss Ackerley se reunió con directivos de ASSA y el Gobierno provincial

Reunión clave por el agua potable en Santo Tomé: evalúan las condiciones patrimoniales y operativas con ASSA

Lo último

Tres escuelas de barrio San Lorenzo tendrán nuevas veredas: la obra supera los $113 millones y beneficiará a más 650 alumnos

Tres escuelas de barrio San Lorenzo tendrán nuevas veredas: la obra supera los $113 millones y beneficiará a más 650 alumnos

Obligaba a las hijas de su pareja a ver pornografía, abusaba de ellas y las amenazaba para que callaran: recibió 18 años de prisión

Obligaba a las hijas de su pareja a ver pornografía, abusaba de ellas y las amenazaba para que callaran: recibió 18 años de prisión

Las empresas santafesinas podrán pedir hasta $15 millones por mes por saldos a favor de Ingresos Brutos

Las empresas santafesinas podrán pedir hasta $15 millones por mes por saldos a favor de Ingresos Brutos

Último Momento
Tres escuelas de barrio San Lorenzo tendrán nuevas veredas: la obra supera los $113 millones y beneficiará a más 650 alumnos

Tres escuelas de barrio San Lorenzo tendrán nuevas veredas: la obra supera los $113 millones y beneficiará a más 650 alumnos

Obligaba a las hijas de su pareja a ver pornografía, abusaba de ellas y las amenazaba para que callaran: recibió 18 años de prisión

Obligaba a las hijas de su pareja a ver pornografía, abusaba de ellas y las amenazaba para que callaran: recibió 18 años de prisión

Las empresas santafesinas podrán pedir hasta $15 millones por mes por saldos a favor de Ingresos Brutos

Las empresas santafesinas podrán pedir hasta $15 millones por mes por saldos a favor de Ingresos Brutos

Adrián Marini y Paulo Rosales, con una propuesta de formación para chicos en Santa Fe

Adrián Marini y Paulo Rosales, con una propuesta de formación para chicos en Santa Fe

Por la suba de costos y la quita de subsidios, aumenta un 11,57% el boleto de los colectivos interurbanos en Santa Fe

Por la suba de costos y la quita de subsidios, aumenta un 11,57% el boleto de los colectivos interurbanos en Santa Fe

Ovación
José Alonso se refirió a las inhibiciones que pesan sobre el club

José Alonso se refirió a las inhibiciones que pesan sobre el club

Adrián Marini y Paulo Rosales, con una propuesta de formación para chicos en Santa Fe

Adrián Marini y Paulo Rosales, con una propuesta de formación para chicos en Santa Fe

Scaloni confirmó los convocados de Argentina para noviembre: una sorpresa y dos regresos

Scaloni confirmó los convocados de Argentina para noviembre: una sorpresa y dos regresos

Vélez prepara su visita a Unión con la mira puesta en los playoffs

Vélez prepara su visita a Unión con la mira puesta en los playoffs

Mac Allister, sobre las conspiraciones en torno a la final ante España: En las redes hay muchísima impunidad

Mac Allister, sobre las conspiraciones en torno a la final ante España: "En las redes hay muchísima impunidad"

Policiales
Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Escenario
La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"

Vilma Palma e Vampiros vuelve a Santa Fe con una fiesta de clásicos de los 90

Vilma Palma e Vampiros vuelve a Santa Fe con una fiesta de clásicos de los 90