Tres escuelas de barrio San Lorenzo tendrán nuevas veredas: la obra supera los $113 millones y beneficiará a más 650 alumnos

Siete empresas presentaron ofertas para intervenir los entornos de dos escuelas y un jardín de infantes. Los trabajos beneficiarán a más de 650 alumnos y tendrán un plazo de ejecución de 60 días.

La Municipalidad de Santa Fe avanzó con una nueva etapa del Plan de Mejoramiento de Veredas en entornos educativos : este martes realizó la apertura de sobres de la licitación pública para remodelar las veredas de tres establecimientos del barrio San Lorenzo . La obra cuenta con un presupuesto oficial de $113.115.779,77 y beneficiará a más de 650 estudiantes.

La intervención comprende los entornos de la Escuela N.º 511 Generala Juana Azurduy , la Escuela N.º 570 Pascual Echagüe y el Jardín de Infantes N.º 272 Hugo Maggi , ubicados en la manzana delimitada por calle Entre Ríos al 3600, Dr. Zavalla y San Juan al 1300.

El acto fue encabezado por el intendente Juan Pablo Poletti y la secretaria de Educación municipal, Alicia Barletta. En total, se presentaron siete ofertas económicas, que ahora serán analizadas por la comisión evaluadora.

Accesibilidad y seguridad en los entornos escolares

Poletti destacó la participación de las empresas interesadas en ejecutar los trabajos y valoró la articulación entre el municipio y el Fondo de Asistencia Educativa (FAE).

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“Hay siete empresas que confían en esto y que quieren trabajar con el municipio y con el FAE”, señaló el intendente.

El mandatario explicó que las tareas abarcarán casi la totalidad de la manzana y los accesos a las tres instituciones. También puso el foco en la importancia de contar con veredas seguras y accesibles para las familias que concurren diariamente a los establecimientos.

“La vereda de la escuela es un lugar de encuentro para los padres, abuelos, adultos mayores y personas con discapacidad”, expresó.

En cuanto a los plazos, indicó que las propuestas serán evaluadas y que, una vez adjudicada la obra y firmado el contrato, se dispondrá de aproximadamente 60 días para completar los trabajos.

Qué trabajos contempla el proyecto

La secretaria de Educación, Alicia Barletta, explicó que las intervenciones se planifican a partir de las necesidades planteadas por las comunidades educativas de cada establecimiento.

“La transitabilidad hoy es muy complicada para los peatones en sí, por lo que se van a levantar todas las veredas y se trabajará junto al área de arbolado para resolver el estado de las raíces”, detalló.

El proyecto contempla la renovación integral de las aceras, la colocación de nueva cartelería y señalética, la construcción de rampas de accesibilidad y la instalación de vallas de protección. Estas últimas medidas tendrán especial importancia en los sectores de circulación de los niños que asisten al jardín de infantes.

Barletta también confirmó que el programa continuará con nuevas intervenciones, cuyas prioridades serán definidas junto con la comisión del FAE. Entre los establecimientos que se encuentran bajo evaluación mencionó a la Escuela Comercial y la Escuela Falucho, ubicada en el ingreso a la ciudad.

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El reclamo de la comunidad educativa

La directora de la Escuela N.º 511 Generala Juana Azurduy, Andrea González, destacó la importancia de la obra y describió las dificultades que enfrentan diariamente alumnos, familiares y trabajadores de las tres instituciones que comparten el predio.

“Las veredas están rotas, socavadas y con lajas levantadas, al punto que los padres y alumnos muchas veces deben esperar en la vereda de enfrente”, manifestó.

La directiva consideró que la intervención representa una respuesta a una necesidad sostenida de la comunidad escolar y señaló que acompaña el crecimiento del establecimiento, que prevé habilitar próximamente su área administrativa sobre calle Dr. Zavalla.

Siete empresas presentaron ofertas

El presupuesto oficial de la obra asciende a $113.115.779,77, con un plazo de ejecución de 60 días desde la firma del contrato.

Las siete empresas que participaron de la licitación presentaron las siguientes propuestas económicas:

Grupo Óptima SRL: $101.610.504,35.

BLS Construcciones SA: $105.453.836,02.

Prosaco Construcciones (Rodolfo Esteban Schatzler): $107.900.000.

Saux Wernly SA: $108.365.944,44.

Luis José Aimar: $111.750.000.

Norte Grup SRL: $115.912.858,39.

Aico Construcciones (Alberto Dundas): $119.672.393,52.

Las propuestas pasarán ahora por la evaluación correspondiente antes de la adjudicación y el inicio de los trabajos.

Un plan que ya alcanzó a 23 establecimientos

La obra en barrio San Lorenzo forma parte del programa municipal de mejoramiento de veredas en entornos educativos. La planificación surgió de un diagnóstico que identificó 50 establecimientos con necesidades prioritarias de infraestructura peatonal.

Con esta nueva licitación, el municipio busca ampliar un esquema que, según informó, ya permitió intervenir en 23 establecimientos durante la actual gestión.

El objetivo es mejorar las condiciones de accesibilidad, seguridad y circulación para estudiantes, familias, docentes y personal de las instituciones. En el caso de las tres escuelas de barrio San Lorenzo, la renovación permitirá abordar de manera integral un entorno que comparten más de 650 alumnos.