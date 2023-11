Las lluvias destrozaron parte de la producción de verduras: deberán esperar 60 días para volver a cultivar

El presidente de la Sociedad de Quinteros de Santa Fe y representante de Came, Guillermo Beckmann, reveló que las intensas lluvias de este miércoles produjeron graves destrozo en el cordón hortícola. Hay pequeños productores que perdieron todo, por lo que algunas verduras van a ir escaseando y las que se traigan de otros puntos del país van tener un incremento en sus precios.

Explicó que el sector hortícola está compuesto por unas 1.500 hectáreas y 300 pequeños productores: "Un 60% de ellos alquila su tierra, pero por lo menos tienen la vocación del trabajo, acá no hay nada de especulación. Hay una pérdida total en el sector donde cayó granizo, no queda nada, esos pequeños productores van a necesitar 10 días aproximadamente, si mejora el tiempo, para entrar a la tierra y para empezar a cultivar algunas verduras se van a necesitar entre 50 y 60 días más, como mínimo de 60 o 70 días para que haya un ingreso. En el medio de todo eso van a tener que conseguir plantines, pagar los fitosanitarios y las semillas que están todo en dólares. Es un panorama muy desalentador, toda el área de Aristóbulo del Valle hacia General Paz es tierra arrasada y en toda la zona de Ángel Gallardo, se perdió todo, hace mucho no veía esto".