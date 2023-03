Lehmann apoyó los dichos de Carrió: "Si hubieran escuchado sus denuncias hace 20 años estaríamos en otra situación"

“Santa Fe está tomada por el narcotráfico y por el lavado de dinero. Hay que limpiar Santa Fe, si no se limpia la provincia no tiene destino. No puedo recorrer ni avalar un Frente de Frentes en el que sé que hay muchas personas vinculadas con el narco”, expresó Elisa Carrió hace un par de días. Estos dichos fueron apoyados en diálogo con Ahí Vamos en UNO 106.3 por la exdiputada nacional y presidenta de la Coalición Cívica de la provincia de Santa Fe, Lucila Lehmann.