Ley Bases en el Senado: qué piensan los legisladores de Santa Fe del proyecto que buscará aprobar el Gobierno

Se debate en el Senado

Cabe resaltar que si se vota la ley en general positiva y tiene que volver por algún punto en lo particular a Diputados, los puntos que se discuten nuevamente son aquellos que no fueron aprobados.

Losada dialogó con LT10 y manifestó su postura en base a aprobar la ley Bases en lo general, expresando algunas discrepancias sobre temas en particular: "En general yo voy a votar en positivo y en lo particular estamos viendo cada uno de los puntos. Obviamente nosotros respondemos a las necesidades de las provincias como senadores. Trabajamos en conjunto con Diputados para llegar a la mejor ley, de hecho la ley que llega no es la que llegó meses atrás. Soy crítica de algunas cosas y apoyo otras".

Postura del radicalismo con la ley Bases

Profundizando en cuestiones sobre las cuales expresó que "se quedó corta la ley", Losada indicó: "Nosotros habíamos presentado dentro del proyecto para la reforma laboral que la cuota sindical sea optativa, por lo que cada trabajador tendría la libertad de elegir si aporta o no al sindicato. Obviamente que los sindicalistas te van a saltar encima porque se le saca parte de la gran caja que tienen, pero se le da la libertad a la persona de elegir o no".

"No sé porque el Gobierno decidió dejar afuera eso como la ley antibloqueos que había presentado yo, teniendo que ver con la libertad de las personas de elegir trabajar o no pese a que su gremio plantee una huelga. Así se funden las empresas y se quedan sin trabajo muchas personas", continuó al respecto.

Manifestándose en torno a otras faltas de la actual ley, la senadora por Santa Fe expresó: "Este Gobierno tiene una oportunidad única de terminar con estas mafias sindicales que solamente se representan a si mismas, de hecho hoy hay muchos maestros que van a trabajar en nuestra provincia y que quieren hacerlo. Creo que la educación debe ser considerada esencial, algo que también fue dejado de lado en la ley que presentó el Gobierno. Sacando esto, yo estoy para apoyar la mayoría de las medidas".

Consultada acerca de si habrá una postura unificada en el bloque del radicalismo en el Senado, Losada manifestó que "la mayoría del bloque piensa lo que comenté yo anteriormente". Y agregó: "Va a depender de los senadores de nuestro partido que piensen distinto que se adapten a lo que pensamos todos mayoritariamente o no. La ley en general probablemente la aprobemos y en particular pasa algo diferente a lo que pasa en Diputados porque los senadores representamos a nuestras provincias, no es la misma necesidad la que tiene Santa Fe que la que tiene Tierra del Fuego".

Peronismo santafesino con fuertes críticas

Por su parte, Marcelo Lewandowski, senador santafesino del espacio peronista se refirió al Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones de la ley Bases con voces críticas: "Es un tema de mucha preocupación para la producción santafesina ya que pone en jaque a las empresas, en donde aquel que venga a invertir desde afuera tiene todo tipo de exenciones y de ventajas durante 30 años; mientras que aquel que la viene remando, haciendo todo el esfuerzo, asumiendo el riesgo, termina en una desventaja absoluta a la hora de tributar, a la hora de importar insumos, es decir al momento de competir".

marcelo lewandosky.jpg El senador nacional Marcelo Lewandowski Prensa

También, hizo mención al Impuesto a la Ganancias sobre los trabajadores: “Hay un empobrecimiento generalizado e incorporar ganancias es otro golpe al bolsillo de los trabajadores”. “Sacándole la plata a los trabajadores no podrán recuperar los recursos fiscales que necesitan las provincias. Si hay que buscar más recursos, nosotros impulsamos una Ley para coparticipar el Impuesto al Cheque. Por otro lado, al reducir bienes personales lo que se recauda por Ganancias se pierde por esa vía”, continuó.

Respecto a la moratoria jubilatoria, planteó: “¿Cuál es la propuesta alternativa para aquel al que no le hicieron los aportes? ¿Qué hacemos con aquel que tiene edad para jubilarse y no los tienen o no se los hicieron? Tenemos una economía sin registrar del 50 por ciento”.