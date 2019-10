El gobernador Miguel Lifschitz criticó las medidas que tomó el presidente Mauricio Macri para neutralizar la crisis económica, que se agudizó después de las Paso y que, apuntó, van en detrimento de las provincias. Además, reclamó que cumpla el fallo de la Corte Suprema sobre los fondos de coparticipación.

"Todo este conjunto de medidas supone un daño muy importante a las finanzas de los gobierno provinciales y creo que esto en un futuro gobierno tendrá que ser rediscutido, porque implica volver a retroceder en términos de federalismo", explicó Lifschitz.

No obstante, señaló que "comparativamente, Santa Fe está mejor que la mayoría de las provincias, apuntando a lo que va a ocurrir el 10 de diciembre, cuando suponemos que el gobierno nacional entrante va a corregir muchas de estas situaciones y va a cumplir, por los menos, con los fallos de la Corte".

"Lejos de apuntalar el federalismo, como lo sostiene en los discursos, este gobierno nacional sigue provocando pérdidas a las provincias"

"Esperamos que un gobierno nacional cumpla con los fallos de la Corte", deslizó Lifschitz, y detalló: "Eso le va a significar al próximo gobernador, en el inicio de su gestión, recibir no menos de 70 u 80 mil millones de pesos para obra pública y en eso va a tener una situación favorable muy importante".

"Lejos de apuntalar el federalismo, como lo sostiene en los discursos, este gobierno nacional sigue provocando una pérdida en la capacidad presupuestaria a las provincias con distintos tipos de medidas que nos resta margen para funcionar", aseguró hoy al brindar un informe del impacto que las medidas de Macri tuvieron en Santa Fe.

Lifschitz habló esta mañana durante una conferencia de prensa donde estuvo acompañado por el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, y el fiscal de Estado, Pablo Saccone.

"A pesar todas estas coyunturas negativas, que están fuera del campo de nuestro gobierno, seguimos sosteniendo la obra pública, el pago de salarios y jubilaciones con cláusula gatillo y tratamos de asistir a los sectores sociales más desprotegidos hasta el fin de nuestro gobierno", afirmó Lifschitz.

Asimismo, aseguró que las últimas medidas que el gobierno nacional tomó en materia económica "causan un daño muy importantes a las finanzas de los gobiernos provinciales. Esto tendrá que ser discutido por el futuro gobierno porque implica retroceder en términos de federalismo".

Por decreto

El 1 de octubre pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió, en forma provisoria, que la reducción del IVA y Ganancias dispuestas por decreto por el gobierno de Macri tras las primarias del 11 de agosto "no puede afectar los fondos de coparticipación" que corresponden a las provincias.

Ayer por la tarde en la Ciudad de Buenos Aires se realizó una reunión de la que participaron los ministros de Economía y los fiscales de Estado de las quince provincias que recurrieron a la Corte Suprema de la Nación por las medidas tributarias del gobierno que produjeron cambios en el piso de Ganancias y quitaron el IVA a productos de primera necesidad.

Lifschitz, pese a destacar que considera "positivas porque benefician a los sectores populares", señaló que causaron "la detracción de recursos en virtud de la ley de coparticipación. "Nosotros hicimos una presentación a la Corte, no para que le quite el beneficio a la gente, sino para el gobierno no le quite recursos a las provincias", aclaró.