Llega "El Niño": anticipan un trimestre con lluvias por encima de lo normal en Santa Fe y la región

Con respecto al pronóstico trimestral, el organismo nacional prevé "un trimestre con precipitaciones normales a superiores a lo normal para las cuencas medias de los ríos Paraná y Uruguay", mientras que para el resto de la cuenca hay gran incertidumbre. Santa Fe está inmersa en lo que es la cuenca media del río Paraná y todos sus afluentes.

Anticipo de un experto

Este fenómeno ya había sido anticipado por el director del Observatorio Meteorológico de Salsipuedes, en la provincia de Córdoba, Mario Navarro, quien sobre el fenómeno que se avecina postuló: "Vamos a tener la primera etapa de lluvias en agosto, septiembre y octubre y después en diciembre, enero y febrero. En 2024 se viene una neutralidad moderada a un Niño normal. Estamos en +0,8 y en el período estacional de lluvias se va a adelantar entre 20 y 35 días de lo previsto, habrá lluvias de hasta 280 milímetros por eventos".

Respecto al impacto de este fenómeno, explicó: "Las altas aguas primero van a estar en Brasil, donde hace ya dos meses y medio, tres meses, viene lloviendo mucho. Después de mediados de septiembre entrará mucho volumen de agua sobre el río Paraná, las Cataratas del Iguazú, el Salado, el Bermejo, hay varios más. Entre agosto y octubre tendremos un promedio total acumulado entre 360 a 420 milímetros promedios, esto significa que va a llover el 60% de lo que llovió el año pasado, en tres meses y medio o menos. Cada 10 días o cada semana puede haber un evento extraordinario en diferentes puntos de la provincia de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Uruguay".

Embed SANTA FE | Las lluvias de los últimos días dejan atrás la histórica sequía https://t.co/HaqkLbsoE0 — UNO Santa Fe (@unosantafe) May 29, 2023

Ante la consulta de si las defensas de Santa Fe están preparas para hacer frente a esta gran cantidad de acumulación de agua, el experto manifestó: "Santa Fe tuvo problemas en 1989, 1992, 2001, 2009, 2012, 2017 y 2018 y se hicieron algunas evacuaciones en conjunto con Córdoba y Entre Ríos. Pero me parece que si la envergadura es importante, como pasó en marzo del año pasado en el sur, como en San Genaro y Rufino, donde hubo lluvias de 200 milímetros, lamentablemente si los acuíferos y el sistema de fibrilación de cuencas sigue siendo de volumen alto y la canalización no es la adecuada evidente se va a sobresaturar y tendremos no solo en Santa Fe, sino en Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero y Formosa va haber lluvias que hace más de 15 años que no se dan. Y este 2023 habrá inundaciones en por lo menos entre siete y 10 provincias de la Argentina, incluida Santa Fe y toda la zuna núcleo".