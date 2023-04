Llegan los subsidios para el transporte, pero el servicio "está en un punto de tirantez"

Osvaldo Miatello, secretario de Transporte de Santa Fe, advirtió que "hay menos unidades que antes de la pandemia y no pueden reponerse" por la inflación

Miatello salió al cruce de las declaraciones del presidente de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), Gerardo Ingaramo , quien advirtió que los subsidios nacionales correspondientes a febrero no habían llegado, que el gobierno nacional “no cumplió con su promesa” y que corría serio riesgo el pago de sueldos a los empleados. “Tenemos un retraso de 60 días”, remarcó el empresario.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el secretario de Transporte de Santa Fe salió a aclarar que los aportes nacionales correspondientes a febrero se iban a concretar entre hoy o mañana a más tardar. “Ayer llegó el pago de la segunda cuota, la de febrero, que se pagará entre hoy o mañana. Así, el atraso de Nación es en la cuota correspondiente al mes de marzo”, consignó.

Si bien el anuncio sobre la llegada de los subsidios correspondientes a febrero desactivó por ahora un conflicto gremial por incumplimiento de pago de sueldos, Miatello advirtió que “Igual hay una situación complicada porque además se modificaron a nivel nacional algunas pautas que tienen que ver con lo que se había firmado en el convenio colectivo y que, en el caso de Santa Fe, representa una erogación extra de 500 millones de pesos para cada empresa”.

En ese sentido, aseguró que “la provincia está pagando los subsidios por adelantado y por normativa se obliga a pagar lo mismo que Nación, pero aún así, el sistema no puede reponer o renovar unidades, porque esos fondos se destinan al pago de sueldos y a gastos operativos esenciales, como el del combustible”.

“Con la inflación, es muy difícil acceder a chasis y carrocerías nuevos. No es bueno que el parque automotor envejezca y que la calidad del servicio que se presta en Santa Fe no sea la que corresponde. Hoy tenemos menos unidades que antes de la pandemia y no pueden reponerse, porque una unidad nueva cuesta más de 250.000 dólares. Por eso hay un evidente deterioro del servicio y el sistema llegó a un punto de tirantez muy importante”, afirmó Miatello.

