Locales gastronómicos y gimnasios vuelven a abrir desde este lunes

Luego del anuncio de la provincia a través del Decreto Nº 474 donde establece las condiciones que se deberán cumplir para habilitar las actividades de gastronomía, los deportes sin contacto y las reuniones familiares, el intendente Emilio Jatón confirmó que desde este lunes 8 de junio, las actividades que retornarán serán aquellas que presentaron el protocolo correspondiente para poder de esta manera volver a abrir sus puertas.

"Mañana (por el lunes) comienza una nueva etapa en Santa Fe y muchas personas regresarán a sus trabajos y actividades. Esto es producto de un trabajo articulado que venimos sosteniendo hace tiempo con muchos sectores. Por eso, está en todos no perder lo que logramos", manifestó a través de Twitter.

Mañana comienza una nueva etapa en #SantaFeCapital y muchas personas regresarán a sus trabajos y actividades.

Esto es producto de un trabajo articulado que venimos sosteniendo hace tiempo con muchos sectores. Por eso, está en todos no perder lo que logramos.

Desde el lunes,los locales gastronómicos y deportivos q ya presentaron protocolos a la provincia podrán abrir sus puertas y recibir -con cupos, turnos y medidas de cuidado- a los santafesinos. También podremos retomar, en determinados horarios,actividades deportivas al aire libre

Quienes aún no presentaron los protocolos podrán abrir cuando cumplimenten ese paso.

Mañana brindaremos más información y detalles sobre cada una de estas medidas.



Ahora más que nunca, #EstáEnNuestrasManos ser responsables.

Cuidate y cuidá a la ciudad

Gimnasios y clubes

Lo que el decreto propone es que las actividades deportivas serán para personas a partir de los 16 años y en el horario de 7 a 19. Los clubes, luego de tener aprobados los protocolos, podrán disponer turnos para evitar sobrepasar la cantidad de asistentes.

Además, la práctica se deberá realizar "en espacios abiertos o suficientemente ventilados incluyendo en los mismos a los gimnasios que reúnan tales características".

Asimismo se indicó que no se podrán realizar reuniones previas o posteriores y no podrá haber espectadores. Además no estarán habilitados "los espacios de uso común y social, vestuarios ni otras instalaciones interiores, habilitando solo baños exteriores".

Locales gastronómicos

Para ir a los bares se solicita que sea "con modalidad de reserva previa, garantizando el debido distanciamiento social entre los asistentes, los que deberán concurrir por sus propios medios, pudiendo ocuparse simultáneamente y de manera inicial hasta un máximo del 30% de la capacidad de los locales; la ampliación de la ocupación del local podrá establecerse hasta un máximo del 50%". El horario será de 7 a 23. Además, se deben arbitrar medidas para "desinfectar el calzado de los asistentes; y la limpieza y desinfección de las superficies y objetos de uso frecuente, antes de la apertura, periódicamente durante el horario en el que las instalaciones permanezcan abiertas y al cierre"; también se establece el "uso obligatorio de manera correcta por parte del personal del establecimiento de los elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón" y que el establecimiento habilitado deberá llevar un registro diario de los asistentes en los distintos horarios.