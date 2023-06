Los bomberos pudieron solucionar el problema de los portones y prestan servicio con normalidad

Perotti dijo que la obra que pretende llevar Internet de calidad a toda la provincia "no corre riesgo"

En los últimos días la noticia hablaba que el trabajo de la dotación local estaba comprometida porque la caída de un rayo había afectado la parte eléctrica del cuartel, y debido a ello no funcionaban los portones para poder sacar los vehículos. Pero además también se había quemado la base de radio, el teléfono y parte de la instalación eléctrica, problemas que recién se podrán comenzar a solucionar hoy, con la llegada de un electricista.

Solucionaron el desperfecto de los portones "gracias a la colaboración de personas especializadas en portones eléctricos, pero va a ser necesario cambiarlos porque quedaron muy dañados", afirmó Tami.

bombero voluntario bomberos voluntarios.jpg

Según manifestó Mirta al día de hoy son 30 los bomberos voluntarios, de los cuales ocho son mujeres y hay otros siete aspirantes que están realizando el curso y a fin de año se van a incorporar al cuerpo activo. Al ser consultada sobre qué significa ser un bombero voluntario aseguró: "Tenés que tener mucha vocación de servicio y brindarte a la comunidad sin pensar en horarios, familia y a veces en el trabajo porque no se vuelve del servicio a tiempo. Es ser humilde de corazón, querer mucho a la gente, los animales y el medio ambiente, que es en todo lo que se trabaja".

Cambio de nombre

Si bien históricamente se los conocía como bomberos voluntarios de Las Flores, ahora se los invitó a cambiar el nombre. "Si bien en un principio a los bomberos locales se los conocía como bomberos de Las Flores, porque acá estaba la estación de trenes de Las Flores y la cárcel, ahora estamos en barrio Liceo, y nos invitaron a cambiar el nombre por Bomberos Voluntarios de Santa Fe Capital, porque cada cuartel debe tomar el nombre del lugar para el cual presta servicio y nosotros lo hacemos en la ciudad de Santa Fe".

Al hablar de la situación de los bomberos hoy relató: "No puedo decir que sea caótica pero sí muy estresante en el día a día porque todos sabemos lo que cuesta el combustible, los cuales no se cargan con 10.000 y en la época de mucha sequía por ejemplo no sabíamos de dónde sacar dinero para tener combustible pero así y todo salíamos ya que entre todos juntábamos para llenar los móviles".

"Acá todo se paga ya que no tenemos exención de nada. La luz que es mucha porque el cuartel no puede estar a oscuras, lo mismo que el agua, teléfono y gas. Por lo que llegar a fin de mes es mucho, además de sumar que ante la posibilidad de que algún vehículo se rompa, llevarlo al mecánico, que por suerte tenemos algunos que nos esperan con el pago de la mano de obra", cerró.

•LEER MÁS: El rayo que afectó el cuartel de los Bomberos Voluntarios: hace una semana que no pueden sacar los móviles