Los candidatos de Santa Fe Puede presentaron el Compromiso con la Capital

En la presentación del Compromiso con La Capital también estuvieron presentes candidatos de otros puntos del departamento: Florencia González y Fernando “Turco” Alí, de Santo Tomé; Juan Pablo Ingino, de Rincón; Alfredo Lorenzatto, de Arroyo Leyes; Cristian Cordero, de Recreo; Carlos Piedrabuena, de Sauce Viejo; Federico Miranda, de Monte Vera; Gisela Riuli, de Laguna Paiva; Sergio Oreggioni, de Candioti; Néstor “Tito” Moser, de Campo Andino; Héctor “Morocho” Leiva, de Nelson; y Joel Schon, de Llambi Campbell.

Trabajo en equipo

En declaraciones a la prensa, el candidato a gobernador, Maxi Pullaro, destacó la importancia del “trabajo en equipo con nuestros candidatos locales y a la Legislatura para elaborar estas propuestas que presentamos de cara a la sociedad, en este ámbito tan importante como el Paraninfo. Vamos a trabajar para tener un estado, inteligente, eficiente que le dé respuestas a los santafesinos. A la ciudad y a la región la vamos a jerarquizar. Hay además iniciativas que aquí se desarrollaron que debemos gestionar ante el Gobierno nacional, pero no tengan dudas que no me voy a quedar de brazos cruzados para esperar esos fondos”.

En esa línea, profundizó: “Lo que hoy se presenta acá, es una jerarquización de la ciudad capital y su región. Tengo un compromiso especial con esta ciudad. Aquí paso la mayor parte del tiempo, hace mucho que decidí alquilar un departamento y ser un vecino más. Conozco la ciudad, cada barrio, sus problemas, sus reclamos; conozco todo lo que supimos hacer en las gestiones donde nos tocó conducir, y también todo lo que nos faltó hacer”.

A su turno, José Corral, candidato a diputado provincial, enfatizó que “la Capital hoy no está en la agenda de Perotti, y tenemos que dejar atrás este Gobierno que nos perjudicó”. Remarcó que “mi compromiso con La Capital tiene que ver con que soy de acá; conozco cada proyecto, cada cuadra y tengo un compromiso con su desarrollo y para que todos podamos vivir orgullosos en la capital de la provincia, con una ciudad cada vez mejor”.

Y apuntó que “hablamos de trabajar juntos en seguridad, en las obras necesarias, en educación, en salud y en el desarrollo productivo de la región. Cosas concretas, como cuadras de pavimento, desagües, el parque industrial y logístico en el Noroeste; las mejoras en la Estación Belgrano y el futuro Parque del Conocimiento en los terrenos aledaños, además de reclamar juntos las obras que Nación tiene que hacer como el puente Santa Fe Santo Tomé y la nueva conexión de Santa Fe con Paraná”.

Por su parte, Chuchi Molina, candidata a la intendencia, sostuvo que este es el plan de gobierno “de lo que vamos a hacer en nuestra gestión. Cosas concretas y tangibles en las que vamos a trabajar desde el día 1. Es el compromiso de obras y acciones a llevar adelante en seguridad, movilidad y transporte, en proyectos estratégicos, en obra pública, en desarrollo social y en educación”.

Para Chuchi Molina, “la ciudad hoy no tiene un rumbo, está estancada, y eso se puede ver porque muchas de las cosas que estamos proponiendo venían en marcha y se frenaron en estos últimos 4 años”. Y completó que “en época de tanto eslógan, nos parece importante contarle a la gente qué es lo que vamos a hacer en concreto. No podemos perder más tiempo ni improvisar”.

Finalmente, la precandidata a senadora, Virginia Coudannes, expresó: “El Compromiso con la Capital es una herramienta que va a ser funcional a todo el departamento. Es algo tangible que tiene propuestas concretas, no son palabras al aire. Es una lista de acciones que se van a llevar a cabo si Maxi Pullaro es gobernador, José Corral, diputado; en mi caso, senadora; y Chuchi Molina, intendenta. Es una hoja de ruta que se viene trabajando con referentes de las localidades, candidatos e instituciones, donde se plasman estrategias en función de las principales necesidades y problemáticas del departamento. Este documento es una herramienta de gestión que nos compromete como equipo a trabajar en obras estratégicas y emblemáticas que cumple una doble función: a cumplir el compromiso asumido con los referentes locales y, a su vez, que sirva de testimonio para que los ciudadanos y ciudadanas puedan darle seguimiento a lo propuesto”, concluyó.