Los jardines maternales piden que se traten los proyectos para su salvataje

Desde antes del comienzo de la pandemia en Santa Fe, los jardines maternales cerraron sus puertas y aún hoy siguen luchando para poder subsistir ya que, son reiterados los reclamos tanto al gobierno municipal, como provincial pidiendo su reapertura. Ya advirtieron de lugares no habilitados, no registrados y no controlados, donde miles de padres dejan a sus hijos todos los días para ir a trabajar. También que las ayudas económicas que han recibido no son suficientes y ya algunos lugares debieron de cerrar sus puertas.

• LEER MÁS: Jardines maternales: denuncian "ensañamiento" por parte del Estado

Si bien agradecieron que algunos padres continuaron abonando las cuotas, tampoco es suficiente para seguir adelante.

En esta oportunidad desde la Federación que los nuclea piden que los proyectos de salvataje para sus instituciones que ya se presentaron tanto en el Concejo municipal como en la Legislatura, tengan su tratamiento. En relación al primero, el mismo fue presentado en el mes de junio por la concejala Inés Larriera, el cual, "a pesar de conocer el Concejo nuestra situación de emergencia se niega a sesionar. Pedimos, rogamos, suplicamos se nos brinde el apoyo desde todos los frentes políticos para resguardar y salvar los 38 jardines maternales de gestión privada del municipio", dice el comunicado que emitieron este jueves.

• LEER MÁS: Cuarentena: crece el drama de los jardines maternales al cumplirse cinco meses sin abrir

Por otro lado, la semana pasada la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó un proyecto de asistencia a los jardines maternales presentado por del diputado Blanco, "pero no tenemos fecha de tratamiento en el Senado, por lo que pedimos, rogamos, suplicamos nos visibilicen y desde todos los frentes políticos respalden y con acciones inmediatas traten en el recinto este proyecto para resguardar y salvar los 450 jardines maternales de gestión privada de la provincia de Santa Fe", cerraron.