Loyola Sur: robaron el cableado y dejaron sin luz al Centro de Salud que atiende a 50 personas por día

Debido a que en el establecimiento contaban con vacunas, insulina, y otros medicamentes que necesitaban conservar la cadena de frío, dieron rápido aviso al Ministerio de Salud. Sin embargo, desde la vecinal reportaron a UNO Santa Fe que no se acudió a buscar la medicina hasta horas del mediodía, y se desconoce si sirven aún o no.

Loyola3.jpg

Actualmente el lugar sigue sin energía eléctrica, y durante este martes no pudieron atender a los 50 vecinos que en promedio visitan diariamente la guardia del lugar.

"Por la demora, mañana va a ser otro día perdido sin que la gente pueda tener asistencia médica. Hoy me imagino que la guardia del hospital Iturraspe está colapsada, porque la gente que no se puede atender acá se fue allá", dijo a UNO Santa Fe la presidenta de la vecinal, Liliana Benítez.

No es la primera vez que en el Centro de Salud ocurren este tipo de hechos. Hace ocho meses se robaron todos los cables de Internet, que no fueron repuestos hasta el día de hoy por lo que el establecimiento continúa sin ese servicio.

"Las chicas no tienen internet, no pueden estar mandando correos y no pueden estar trabajando como corresponde. Entonces la gente cada vez va consiguiendo menos cosas. Si la buena voluntad de alguna enfermera es prestar su teléfono, traer una netbook al servicio para poder sacar algún turno, pero todo depende de la voluntad del personal que esté trabajando", expuso Benítez. El problema del cableado de internet no es sólo del Centro de Salud, sino en todo el barrio, por lo que reclamo fue extensivo para con el Ministerio de Seguridad.

"Le estamos pidiendo más presencia policial, que hagan recorrida, que pasen por las instituciones", pidieron desde la vecinal.

En cuanto a la municipalidad, el pedido es "el arreglo de las calles, y más iluminación".

"Se han hecho un montón de reuniones, pero que nunca se llega a nada", lamentó Benítez.