Marcos Corach afirmó que será un "mejor año" en términos económicos

Votación elecciones.jpg

Corach se expresó también respecto a la ausencia de Perotti en la reunión que tuvo el Presidente con los gobernadores por el juicio político a la Corte Suprema: "Este tipo de decisiones que afectan la vida institucional del país sí necesitan un ámbito de discusión, de consenso. El gobernador de la provincia no puede ser convocado e informado de lo que el gobierno nacional quiere hacer o tomó a decisión de hacer, es una discusión de muchas partes y no es solamente poner la firma. Entonces cualquiera de estas discusiones merece ser profundizada, no es que un gobierno central puede convocar a gobernadores y decir «vamos a hacer esto», no es una cuestión de informar. Estamos hablando ni más ni menos que de un juicio político a la Corte, más allá de que uno puede estar de acuerdo o no".

•LEER MÁS: Omar Perotti se someterá a una cirugía para remover una lesión en la piel

"Cuando se politiza esa discusión es cuando se empieza a perder calidad institucional porque en definitiva responde a intereses que no tienen nada que ver con lo que estamos pretendiendo buscar; excelencia académica y excelencia prestigiosa de jurados que después terminan siendo objetados; y cuando lo terminamos haciendo nadie dice nada", apuntó.

Marcelo Lewandowski.jpg Marcelo Lewandowski, diputado nacional por Santa Fe. UNOSF/Jose Busiemi

Corach reconoció que las internas que se dan en el peronismo se aceleran a mediada que se acercan las elecciones: "Claramente empiezan a busca posicionamiento".

Cabe recordar que días atrás el senador del PJ Marcelo Lewandowski lanzó polémicas declaraciones: “Sinceramente, en el último tiempo no me siento parte del Gobierno. Creo que en la ciudad de donde vengo (Rosario), el gobernador tiene más afinidad con el intendente Pablo Javkin que conmigo. En algún ministerio me tratan como si fuese enemigo".

Como respuesta a estos dichos, el ministro Corach expresó: "Quisiera ver a muchos de ellos sentados al momento de tener que gestionar. Si hoy no tuviésemos una relación armónica, en términos institucionales, con el intendente de la ciudad de Rosario ¿Qué hacemos? ¿Alguien cree que realmente el afectado va a ser Javkin o va ser Rosario? Lo mismo con Jatón, discutimos recursos, inversión pública, obras, seguridad. Pero eso no significa que uno tenga que llevarse a las piñas con cada uno de ellos".

Omar Perotti balazos Televisión Litoral1.jpg Omar Perotti, gobernador de Santa Fe

Marcos Corach también se animó a hacer un balance de la gestión provincial teniendo el cuenta que Perotti no tiene posibilidades de reelección: "La inseguridad es nuestra mayor preocupación. Sí tenemos buenos número en la economía, en los empleos registrados, y si este proceso virtuoso sigue afecta sin dudas al tema de la falta de seguridad. Porque lo que genera es que quienes no tienen oportunidades puedan tener un trabajo digno, contar con una obra social, un sueldo a fin de mes. El hecho de tener esos número claramente es auspicioso y no tengan dudas que vamos a tener un mejor año porque todo indica que en términos económicos vamos a tener un mejor año".

•LEER MÁS: Frente opositor en la provincia: qué se acordó en la reunión y cuál es la principal dificultad

Escuchá la entrevista completa acá: