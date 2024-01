Mariano Comas: ingresaron a una veterinaria por el único lugar que no tenía rejas

Sucedió este martes a la madrugada en una veterinaria ubicada en Mariano Comas al 2400. "Es la tercera vez que me roban", dijo Francisco, dueño del local

En la madrugada de este martes una veterinaria ubicada en Mariano Comas al 2400, entre Pedro Víttori y Aristóbulo del Valle, en barrio Mariano Comas, sufrió su tercer robo en un poco más de un año de abrir sus puertas . Los delincuentes, quienes se olvidaron en el lugar un limpiavidrios, ingresaron al comercio por el único lugar que no tenía rejas.

Francisco, el dueño del local, habló con el Móvil de UNO y afirmó: "A las 6 de la mañana la vecina me llamó para comentarme que vio a dos personas sentadas, y al no animarse a salir llamó a la policía. En ese momento sintió como me abrían la reja, rompieron un vidrio y en cuestión de segundos entraron y se llevaron CPU, monitor y dinero".