Martes de buen tiempo en la ciudad de Santa Fe, con el calor dando un respiro

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

20 de enero 2026 · 07:58hs
Martes de buen tiempo en la ciudad de Santa Fe, con el calor dando un respiro

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo con algunas nubes, viento y una temperatura a las 7.30 la mañana de 19.9º y se espera que la máxima alcance los 31º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa que si bien las corrientes superficiales comienzan a perder fuerza permitiendo el ingreso de aire algo más cálido desde el Este del continente, en altura se mantiene el aporte frío, lo que permite una variación lenta pero gradual de las temperaturas. Con el correr de los días, el aporte de aire cálido debería ir en aumento, por lo que el ascenso de los registros térmicos debería ser más importante y comenzar a observarse una tendencia muy lenta y gradual a inestabilizarse las condiciones meteorológicas.

En tanto se espera un miércoles con cielo despejado, con leve nubosidad por momentos. Condiciones relativamente estables a algo inestables con temperaturas en gradual ascenso: mínima 18º y máxima 34º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste.

Jueves con cielo despejado, con alguna nubosidad por momentos pero con condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 20º y máxima 36º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste.

Por último, viernes con cielo despejado, con leve nubosidad por momentos y condiciones algo inestables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 22º y máxima 39º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste.

• LEER MÁS: El SMN trazó el escenario climático en la región Litoral con el pronóstico para el primer trimestre de 2026

