Martes con buen tiempo en la ciudad de Santa Fe y se espera la suba de las temperaturas Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona 9 de septiembre 2025 · 08:11hs

gentileza El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y húmedo con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 12.4º, y se espera que la máxima alcance los 23º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa en la región un breve ingreso de aire relativamente frío, el cual permite una mejoraría en las condiciones y un suave descenso de las temperaturas, sobre todo las mínimas. No obstante ello, este comportamiento es acotado en el tiempo y a lo largo de la semana, se debería observar una alternancia entre ingresos de aire relativamente fríos y relativamente más cálidos, lo cual mantendría los registros térmicos oscilando entre los 9° y los 12° de mínimas y los 22° a 26° máxima. No se esperan fenómenos adversos.

Miércoles con cielo despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas en ascenso: mínima 12º y máxima 26º. Vientos moderados a regulares del sector nor/noreste, cambiando a leves o moderados del sur, hacia últimas horas del día.

En tanto el jueves se espera una jornada con cielo despejado, o con leve nubosidad. Condiciones estables y temperaturas en suave descenso: mínima 10º y máxima 24º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur/suroeste, rotando al sureste y disminuyendo su intensidad a lo largo del día. Por último, viernes mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos. Condiciones estables y temperaturas con poco cambio y suave tendencia en descenso: mínima 9º y máxima 23º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/noreste por momentos. • LEER MÁS: Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región