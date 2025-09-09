Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Martes con buen tiempo en la ciudad de Santa Fe y se espera la suba de las temperaturas

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

9 de septiembre 2025 · 08:11hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y húmedo con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 12.4º, y se espera que la máxima alcance los 23º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa en la región un breve ingreso de aire relativamente frío, el cual permite una mejoraría en las condiciones y un suave descenso de las temperaturas, sobre todo las mínimas. No obstante ello, este comportamiento es acotado en el tiempo y a lo largo de la semana, se debería observar una alternancia entre ingresos de aire relativamente fríos y relativamente más cálidos, lo cual mantendría los registros térmicos oscilando entre los 9° y los 12° de mínimas y los 22° a 26° máxima. No se esperan fenómenos adversos.

Miércoles con cielo despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas en ascenso: mínima 12º y máxima 26º. Vientos moderados a regulares del sector nor/noreste, cambiando a leves o moderados del sur, hacia últimas horas del día.

En tanto el jueves se espera una jornada con cielo despejado, o con leve nubosidad. Condiciones estables y temperaturas en suave descenso: mínima 10º y máxima 24º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur/suroeste, rotando al sureste y disminuyendo su intensidad a lo largo del día.

Por último, viernes mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos. Condiciones estables y temperaturas con poco cambio y suave tendencia en descenso: mínima 9º y máxima 23º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/noreste por momentos.

• LEER MÁS: Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región

