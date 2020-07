Los humedales a la vera de la laguna Setúbal en todas las localidades costeras que están unidas por la Ruta 1 tienen basurales y microbasurales a cielo abierto que traen graves problemas ambientales y sociales a toda la región. Todo lo acumulado va a parar en algún momento al río Paraná. Y lo más dramático es la situación de familias enteras que viven en esos vertederos o en cercanías. Habitan en pequeñas construcciones entre montañas de basura y son los trabajadores que buscan una forma de subsistencia en clasificar y separar residuos, sin ningún tipo de equipamiento de protección entre animales, en el medio de una pandemia.

En este contexto, vecinos y ambientalistas de Arroyo Leyes y de otras localidades emprendieron la tarea de brindar una solución y tratar de generar un cambio. El sábado pasado hicieron una caravana para reclamar por el tema, presentaron una nota a todas las autoridades costeras y luego limpiaron las bolsas de plástico del basural más importante que hay en esa zona ubicado a la altura del kilómetro 10,5 y 11 hacia la laguna Setúbal, entrando por calle 8. Volverán a repetir las tareas este fin de semana largo e invitan a quien quiera a acercarse a contribuir con acciones. Al mismo tiempo apuntan: "Nosotros podemos comprometernos a limpiar pero si la comuna o los municipios no siguen tirando la basura, porque sino es inútil el trabajo".

Las palabras son de Irma Gabutti, una vecina y activista ambiental, barrial y feminista de Arroyo Leyes. A UNO Santa Fe, la mujer que estuvo coordinando las actividades, le relató: "Entendemos que se está haciendo la planta de tratamiento pero en el mientras tanto, porque falta más de un año para que la planta esté en funcionamiento, se sigue arrojando toda la basura sin clasificar sin ningún cuidado sobre el lecho de la laguna. Sabemos que cuando el agua crezca va a reflotar y va a terminar en las aguas de la Setúbal. Nuestra preocupación es qué hacemos ahora. Lo que hicimos fue juntarnos en un grupo y juntamos bolsas de plástico puntualmente. Pero el área es tan grande que lógicamente es muy poco lo que se pudo hacer, más teniendo en cuenta que la basura se sigue tirando en el mismo lugar, y este fin de semana nos vamos a volver a encontrar con el lugar lleno de plástico".

Los vecinos de Arroyo Leyes y de la costa en general relatan que al bajar la laguna se ve cómo se esparció la basura por todos lados y cómo se va enterrando la basura en el lecho del río. "Lo que pedimos es encontrarnos con el presidente comunal de Arroyo Leyes, y con las otras autoridades de las localidades de la costa para ver cómo abordamos el problema hasta que la planta esté en funcionamiento. La idea es que se haga una fuerte campaña de concientización para trabajar con la comunidad en principio en el compostaje de los residuos orgánicos en domicilio. Acá en la costa todos tenemos un pedazo de patio, por lo tanto bastaría con que cada uno haga un pequeño pocito y lo orgánico se entierre, sabemos que se degrada rápidamente y nutre la tierra. Es algo que hago hace años, y conozco otras personas que también lo hacen", indicó Gabutti.

Laguna Setúbal aérea bajante.png

"Por otro lado, nos podemos hacer cargo de separar en el domicilio cartón, vidrio, latas, plástico de manera de mandar seleccionada la basura y hacer un nexo con las cooperativas que compran estos elementos para que esos desechos no sigan yendo al lecho del río. Fundamentalmente nos preocupa también buscarle una solución a muchas personas y familias que en este momento viven de la basura y están trabajando de manera muy indigna, sin ningún cuidado. Entonces, para que esas personas no pierdan sus fuentes de trabajo, hacer el nexo para que la basura limpia y separada pueda llegar a ellas para que la reciclen o vendan", agregó.

En esta misma línea denunció: "Nos parece contradictorio que la zona de la costa se ofrece como corredor turísticos por nuestros ríos y humedales cuando nosotros mismos no podemos acceder a la Setúbal por los basurales a cielo abierto. Nuestra preocupación es hoy, qué hacemos con la basura cuando la laguna está baja. Por qué no pedirle a los gobiernos que busquen la manera de, primero no enterrarla porque eso es un delito ambiental, y segundo no seguir tirando".

loyola norte basurales basura UNO de Santa Fe/Archivo

Pero a pesar de todas estas acciones autoconvocadas y de manifestarse con una carta amplia de propuestas, Eduardo Lorinz, presidente comunal de Arroyo Leyes dijo que no entendía lo que reclamaban los vecinos porque las obras para la Planta de Transferencia comenzaron el mes pasado. Gabutti, le responde: "No entendieron cuál es nuestra propuesta. Nosotros queremos colaborar, no queremos ir al choque. Cuando dicen que no entienden qué quieren los vecinos, sería prudente que el presidente comunal se siente con los vecinos a escucharnos y ver qué es lo que queremos".

"Lo que queremos es proponer soluciones, que van de la mano de un programa de capacitación, de aprendizaje, de concientización para que desde las casas, desde los domicilios se hagan los tratamientos de la basura. Más allá que después en la planta hagan otro trabajo de separación. Pero hay cosas que tenemos muy en claro, estamos de acuerdo con la planta pero no de cualquier manera. No somos Santa Fe ciudad para separar en húmedos y secos. Acá la cosa pasa por la separación y el compostaje de lo orgánico en el domicilio. Con eso las comunas se ahorrarían mucho dinero y trabajo. Además estaríamos colaborando con el medioambiente", concluyó.