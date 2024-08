Médicos de Amra y Siprus anuncian nuevas medidas tras no ser incluidos en el aumento salarial de la provincia

Los médicos de la provincia, que ya manifestaron su descontento por no ser incluidos en el último incremento salarial paritario, el cual rechazaron pero que igual el gobierno pagó a otros sectores bajo su órbita, anunciarán este lunes nuevas medidas en el marco del conflicto y hablan de “avasallamiento de derechos”.

Los gremios Amra y Siprus , que ya pararon el último 7 de agosto junto a Amsafé, convocaron a una conferencia de prensa conjunta de los profesionales de la salud a las 10, en el hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe, donde expresarán su “rechazo al cierre arbitrario de la paritaria y el no otorgamiento del aumento correspondiente”.

Fuerte mensaje de Pullaro al gobierno nacional: "A Santa Fe no la pasan nunca más por encima"

“Ante la situación de avasallamiento de nuestros derechos por parte del Gobierno provincial se anunciaran próximas acciones gremiales”, adelantaron desde Siprus, en relación a posibles medidas de fuerza, mientras que por la tarde llevarán a cabo una asamblea provincial virtual.

La semana pasada, desde Amra lamentaron la situación en El Tres. “Estamos preocupados, porque salió el cronograma de pagos del incremento salarial del 4,5% y nosotros no figuramos. Empezamos con una expectativa importante con este gobierno y nos fue defraudando y mintiendo en todo este transcurso”, resumió Héctor Rossi, uno de los representantes gremiales, en el programa De 12 a 14.

Rechazo de la propuesta

Según sostienen los médicos, si bien ellos rechazaron la propuesta y de eso se agarra la provincia para no pagar el incremento a sus afiliados, el gremio de los docentes públicos también la rechazó y sin embargo si cobran el sueldo con la actualización.

“No sé cuál es el capricho de no querer convocarnos, porque la paritaria no es solo lo económico. La paritaria tiene otros temas como el pase a planta que nos prometieron que en julio pasaban un tercio, estamos en agosto y no pasó”, fustigó Rossi.

La propuesta de aumento para los médicos

A comienzos de este mes, el Gobierno de la provincia de Santa Fe realizó una nueva propuesta salarial a la comisión negociadora paritaria representante del personal de Salud. Fue un ofrecimiento similar al de los encuentros con la administración central y del sector docente: una suba trimestral del 9,95 % a concretarse con un 4,5 % en julio -tomando como base los haberes de junio y a efectivizarse por planilla complementaria en agosto-; 3 % en agosto, y 2,45 % en septiembre, se detalló oficialmente.

El rechazo de los gremios de la salud prolongó el conflicto, que recrudeció otro poco con la no inclusión de la suba salarial que se abona por estos días a todos los trabajadores provinciales.