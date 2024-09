Megaestafa inmobiliaria en Santa Fe: los consejos de los corredores inmobiliarios para no caer en la trampa

La causa por megaestafa inmobiliaria en Santa Fe y la zona sigue causando conmoción por la gran cantidad de víctimas que tuvo, sumando casi cien denuncias. La fiscalía dispuso la prisión preventiva de los siete imputados, y no descartan que haya más en los próximos días. Además, detallaron que el monto de las estafas asciende a un millón de dólares.

Una de las cuestiones principales señaladas por el experto es sospechar cuando son muy convenientes las financiaciones o los planes de pago que se ofrecen, en comparación a otras opciones similares que hay en el mercado.

"Por ahí son opciones tentadoras para el acceso a terrenos o a viviendas propias, pero con una facilidad y financiación que otros competidores en el mercado no lo podían tener", dijo Govone sobre el caso de la banda delictiva que estafó personas durante años.

Ante comportamientos extraños o cualquier tipo de duda, el presidente de la Cámara enfatizó la importancia de llamar al Colegio de Corredores Inmobiliarios para verificar si tienen algún antecedente en la Justicia o el tribunal de ética.

Documentación y seña

Otro consejo que dio Govone es que los clientes pidan la documentación por la cual ellos van a hacer la compra del inmueble o del terreno.

"Que tengan los permisos en los terrenos, que tengan número no solamente del trámite, sino también el número de permiso del loteo. Los estafadores exhibieron un número de un trámite, pero no del número del loteo", enfatizó, recordando que muchas veces se venden lotes antes de contar con el loteo aprobado como corresponde.

Con respecto a las señas, el presidente de la Cámara aclaró que es un instrumento que está contemplado para "cuando uno quiere comprar un inmueble o un terreno, que va a quedar ese dinero a cuenta de la operación", pero que se debe "tratar de que le den la documentación para poder verificarla, y si le requieren la seña que sea la mínima indispensable".

"En caso de que eso no prospere, se la tienen que devolver de la misma manera en que fue entregada, en la misma moneda dentro de los 48 o 72 horas de haber hecho la seña, en el caso de que la documentación no sea la correcta", dijo.

Desde la Cámara puntualizaron que en el caso de la megaestafa se pidieron importantes valores de seña, siendo de 30% o 40%, cuando lo usual es que sean del 10%.

Megaestafa

Pese a esto, Govone no puso el foco en las víctimas, sino más bien en la tarea que llevaron adelante los estafadores, reconociendo que "es difícil detectarlo cuando lo hacen tan bien como lo hicieron ellos, la gente confió con buena fe y es difícil evitar esto".

En relación a la tarea de los estafadores, el experto en la materia indicó que "había todo un manejo de la documentación apócrifa que ellos mismos la generaban, y también había escribanos que se prestaban a esto. Además están investigando si no hay gente del Registro de la Propiedad que también estuvo participando. La tenían en todos lados bastante cerrada a la estafa". Es por eso que recomendó "verificar ante un escribano de confianza particular, no solamente de la confianza de la empresa que ofrece el inmueble".

