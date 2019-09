"Mi ángel de la eternidad"

Sin lugar a dudas, las últimas semanas los hechos de violencia e inseguridad fueron moneda corriente en la ciudad de Santa Fe. En la jornada del martes la sociedad santafesina alzó su voz pidiendo justicia luego de que desde el ministerio de Seguridad se anunciara la intervención de la cúpula de la URI de policía por 30 días, tras el crimen de un comerciante de 29 años.

Pero el viernes nos levantábamos con otra triste noticia, el asesinato de Maximiliano Olmos, un joven de 25 años que trabajaba en una mueblería y que fue ultimado a balazos en las calles de barrio Mariano Comas, para robarle su moto. El joven había salido de trabajar e iba camino a buscar a su mujer a la Terminal de ómnibus. Toda su familia, amigos y allegados pidieron justicia después de describirlo como un chico muy bueno y trabajador.

En la jornada de este martes, su mujer, Daiana lo recordó, mostró su dolor por lo sucedido y también pidió justicia. Fue a través de su muro de Facebook.

Posteo completo:

Nunca voy a entender. No entiendo porque te hicieron esto. Porque te llevaron . Porque no nos dieron una oportunidad. Me duele tanto el alma. La casa esta vacia sin vos. Tu ropa,tus cañas tus pichuss... No tengo consuelo,me duele tanto tanto el alma. Yo te quiero acá conmigo,para siempre. Teníamos miles de proyectos,miles. Nos faltó agrandar nuestra casa,nuestra familia,tener hijos verlos crecer y ahí sí,juntos morir de viejitos y llenos de amor.

Tal vez sea verdad eso que dicen, que eras demasiado bueno para este mundo de mierda y que si hay un Dios,cosa que hoy dudo, te llevo para que seas un ángel más.

vos sabías lo que yo te amo. Siempre te lo decía,siempre siempre quise que seas feliz muy feliz. Gracias por estos casi 5 años hermosos con vos. Gracias por cumplir tantos sueños juntos.

Lo último que me queda de vos es ese beso antes de irte a trabajar.

Te amé,te amo y te voy a amar toda toda mí vida. Yo sé nunca nadie me va a amar como me amabas vos.

Como me duele esto que nos hicieron. Como me duele tu ausencia,y eso que recién va un día,no me imagino el dolor que nos espera a todos.

Te Amo para siempre mí amor !

Justos siempre era mejor pa.

MI ANGEL DE LA ETERNIDAD

Quienes también se sumaron al pedido de justicia y a no olvidarse de Maxi fueron sus compañeros de trabajo