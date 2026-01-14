Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Miércoles caluroso y húmedo en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

14 de enero 2026 · 07:40hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

UNO Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo algo nublado, caluroso, húmedo y con una temperatura a las 7.30 la mañana de 26º y se espera que la máxima alcance los 38º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y se observa que se mantiene la influencia de una masa cálida y húmeda desde el norte/noreste en la región región. Esta situación, permite que las condiciones sean relativamente estables, con leve nubosidad, por lo menos hasta la jornada de hoy. No obstante, desde la jornada de mañana se prevé que inestabilizarían las condiciones, por el ingreso de un sistema frío leve, con la probabilidad de lluvias y posibilidad de algunas tormentas aisladas. Las condiciones irán mejorando paulatinamente en la jornada del viernes. Con respecto a las temperaturas, se mantendrán elevadas hasta la jornada de hoy, para descender a partir de mañana y el viernes, principalmente las máximas, por la entrada del sistema frío.

Jueves con cielo nublado a cubierto con condiciones algo inestables, desmejorando. Probables lluvias y posibles tormentas aisladas, desde la tarde. Temperaturas en descenso, principalmente las máximas, 30º y mínima 24º. Vientos moderados del sector nor/noroeste, rotando a moderados del sector sur.

En tanto el viernes se espera cielo nublado a parcialmente nublado con condiciones algo inestables, mejorando. Posibles lluvias débiles en las primeras horas de la jornada y temperaturas en suave descenso: mínima 21º y máxima 28º. Vientos moderados del sector sur/sureste.

Por último, sábado con cielo parcialmente nublado a algo nublado con condiciones estables y temperaturas con poco cambio en las mínimas, 20º y leve ascenso en las máximas, 29º. Vientos leves del sector sureste, rotando a leves del sector este/noreste.

• LEER MÁS: El SMN trazó el escenario climático en la región Litoral con el pronóstico para el primer trimestre de 2026

Santa Fe ciudad miércoles
Noticias relacionadas
dario sarmiento: colon es un gran desafio y una oportunidad para relanzar mi carrera

Darío Sarmiento: "Colón es un gran desafío y una oportunidad para relanzar mi carrera"

el presidente javier milei agendo el 3 de febrero para una posible visita a santa fe

El presidente Javier Milei agendó el 3 de febrero para una posible visita a Santa Fe

Hantavirus y leptospirosis en Santa Fe son transmitidos por roedores

Situación epidemiológica de Santa Fe: hantavirus y tos convulsa en la mira

Natalia Liliana Soledad Acosta

Aumentan recompensa para encontrar a Natalia Acosta

Lo último

Calendario de pagos de Ansés del miércoles 14 de enero

Calendario de pagos de Ansés del miércoles 14 de enero

Miércoles caluroso y húmedo en la ciudad de Santa Fe

Miércoles caluroso y húmedo en la ciudad de Santa Fe

La asimetría del ajuste de Javier Milei: la AUH se duplicó mientras la clase media perdió siete sueldos

La asimetría del ajuste de Javier Milei: la AUH se duplicó mientras la clase media "perdió" siete sueldos

Último Momento
Calendario de pagos de Ansés del miércoles 14 de enero

Calendario de pagos de Ansés del miércoles 14 de enero

Miércoles caluroso y húmedo en la ciudad de Santa Fe

Miércoles caluroso y húmedo en la ciudad de Santa Fe

La asimetría del ajuste de Javier Milei: la AUH se duplicó mientras la clase media perdió siete sueldos

La asimetría del ajuste de Javier Milei: la AUH se duplicó mientras la clase media "perdió" siete sueldos

Sebastián Báez ganó y está en cuartos de final del ATP 250 de Auckland

Sebastián Báez ganó y está en cuartos de final del ATP 250 de Auckland

Unión se mide con Alianza Lima y Madelón empieza a mostrar sus cartas

Unión se mide con Alianza Lima y Madelón empieza a mostrar sus cartas

Ovación
Otra herida innecesaria: Colón vuelve a darle la espalda a uno de sus ídolos

Otra herida innecesaria: Colón vuelve a darle la espalda a uno de sus ídolos

¿Y ahora? La novela entre José Neris y Colón sigue escribiendo capítulos

¿Y ahora? La novela entre José Neris y Colón sigue escribiendo capítulos

Estudiantes (RC) mejoró la oferta por Talpone y ahora Colón tiene la pelota

Estudiantes (RC) mejoró la oferta por Talpone y ahora Colón tiene la pelota

El intenso y destacado mercado de pases de Colón que suma 14 refuerzos

El intenso y destacado mercado de pases de Colón que suma 14 refuerzos

Darío Sarmiento: Colón es un gran desafío y una oportunidad para relanzar mi carrera

Darío Sarmiento: "Colón es un gran desafío y una oportunidad para relanzar mi carrera"

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Caras Nuevas y Kasset son los primeros finalistas del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"