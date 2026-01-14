Miércoles caluroso y húmedo en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo algo nublado, caluroso, húmedo y con una temperatura a las 7.30 la mañana de 26º y se espera que la máxima alcance los 38º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y se observa que se mantiene la influencia de una masa cálida y húmeda desde el norte/noreste en la región región. Esta situación, permite que las condiciones sean relativamente estables, con leve nubosidad, por lo menos hasta la jornada de hoy. No obstante, desde la jornada de mañana se prevé que inestabilizarían las condiciones , por el ingreso de un sistema frío leve, con la probabilidad de lluvias y posibilidad de algunas tormentas aisladas. Las condiciones irán mejorando paulatinamente en la jornada del viernes . Con respecto a las temperaturas, se mantendrán elevadas hasta la jornada de hoy, para descender a partir de mañana y el viernes, principalmente las máximas , por la entrada del sistema frío.

Jueves con cielo nublado a cubierto con condiciones algo inestables, desmejorando. Probables lluvias y posibles tormentas aisladas, desde la tarde. Temperaturas en descenso, principalmente las máximas, 30º y mínima 24º. Vientos moderados del sector nor/noroeste, rotando a moderados del sector sur.

En tanto el viernes se espera cielo nublado a parcialmente nublado con condiciones algo inestables, mejorando. Posibles lluvias débiles en las primeras horas de la jornada y temperaturas en suave descenso: mínima 21º y máxima 28º. Vientos moderados del sector sur/sureste.

Por último, sábado con cielo parcialmente nublado a algo nublado con condiciones estables y temperaturas con poco cambio en las mínimas, 20º y leve ascenso en las máximas, 29º. Vientos leves del sector sureste, rotando a leves del sector este/noreste.

