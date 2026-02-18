Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Miércoles inestable y muy caluroso en Santa Fe: cuándo llega el alivio

Que nos depara el pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

18 de febrero 2026 · 06:38hs
EL tiempo en la ciudad de Santa Fe

EL tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con algunas nubes, inestabilidad, mucha humedad y una temperatura a las 6.30 de la mañana de 25.8° y se espera que la máxima alcance los 37°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables y en el día de la fecha, se observa el predominio de un sistema cálido y húmedo en la región, el cual mantiene las condiciones con cierto grado de inestabilidad, no obstante ello se espera que durante lo que resta de la semana se observe el ingreso de aire con características de sistema relativamente frío desde el sur/sureste del continente. Si bien este sistema, debería generar una mejoría en las condiciones, la misma sería muy lenta y gradual, pero no del todo significativa, por lo que podrían esperarse algunos eventos de lluvias mayormente débiles, sobre todo durante la jornada de mañana jueves y un suave descenso de las temperaturas, dejando los registros térmicos en rangos más agradables para esta época del año.

Jueves con cielo parcialmente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones inestables, con tendencia lenta y gradual a mejorar. Probables lluvias débiles a moderadas durante la jornada, no descartándose algunos eventos algo más intensos o incluso algunas tormentas localizadas. Temperaturas con poco cambio en las mínimas, 23° y descenso de las máximas, 28°. Vientos moderados del sector sur/sureste, rotando al sur y disminuyendo su intensidad con el correr de las horas.

En tanto el viernes se espera cielo nublado a mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales y con condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 22° y suave ascenso de las máximas, 33°. Vientos leves a moderados del sector sureste, rotando al este/sureste.

Por último, el comienzo de fin de semana será con un sábado con cielo parcialmente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones relativamente estables a algo inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada, aunque las mismas se mantienen bajas. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 21° y suave descenso de las máximas, 30°. Vientos leves del sector este/sureste, cambiando a leves de direcciones variables.

• LEER MÁS: La temperatura media de enero en la ciudad de Santa Fe fue la más baja de los últimos cinco años

Santa Fe miércoles caluroso
El Concejo Municipal de Santa Fe inicia las sesiones 2026 con foco en la autonomía y la Carta Orgánica

Tránsito en Santa Fe: cortes, desvíos y reducción de calzada para este miércoles

Miércoles inestable y muy caluroso en Santa Fe: cuándo llega el alivio

El Concejo Municipal de Santa Fe inicia las sesiones 2026 con foco en la autonomía y la Carta Orgánica

Tránsito en Santa Fe: cortes, desvíos y reducción de calzada para este miércoles

Miércoles inestable y muy caluroso en Santa Fe: cuándo llega el alivio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Aldosivi derrotó a San Miguel y sigue en carrera en la Copa Argentina

La dirigencia de Colón salió a responderle a José Neris

El golazo del pibe de la reserva de Unión del que habla el país

Capibaras XV afina detalles para el debut en el Súper Rugby Américas

Capibaras XV comienza a contar los días para el debut

Aldosivi derrotó a San Miguel y sigue en carrera en la Copa Argentina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

