El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con algunas nubes, inestabilidad, mucha humedad y una temperatura a las 6.30 de la mañana de 25.8° y se espera que la máxima alcance los 37°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables y en el día de la fecha, se observa el predominio de un sistema cálido y húmedo en la región, el cual mantiene las condiciones con cierto grado de inestabilidad, no obstante ello se espera que durante lo que resta de la semana se observe el ingreso de aire con características de sistema relativamente frío desde el sur/sureste del continente. Si bien este sistema, debería generar una mejoría en las condiciones, la misma sería muy lenta y gradual, pero no del todo significativa, por lo que podrían esperarse algunos eventos de lluvias mayormente débiles, sobre todo durante la jornada de mañana jueves y un suave descenso de las temperaturas, dejando los registros térmicos en rangos más agradables para esta época del año.
Miércoles inestable y muy caluroso en Santa Fe: cuándo llega el alivio
Que nos depara el pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días
Jueves con cielo parcialmente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones inestables, con tendencia lenta y gradual a mejorar. Probables lluvias débiles a moderadas durante la jornada, no descartándose algunos eventos algo más intensos o incluso algunas tormentas localizadas. Temperaturas con poco cambio en las mínimas, 23° y descenso de las máximas, 28°. Vientos moderados del sector sur/sureste, rotando al sur y disminuyendo su intensidad con el correr de las horas.
En tanto el viernes se espera cielo nublado a mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales y con condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 22° y suave ascenso de las máximas, 33°. Vientos leves a moderados del sector sureste, rotando al este/sureste.
Por último, el comienzo de fin de semana será con un sábado con cielo parcialmente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones relativamente estables a algo inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada, aunque las mismas se mantienen bajas. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 21° y suave descenso de las máximas, 30°. Vientos leves del sector este/sureste, cambiando a leves de direcciones variables.
