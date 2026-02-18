Miércoles inestable y muy caluroso en Santa Fe: cuándo llega el alivio

Que nos depara el pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con algunas nubes, inestabilidad, mucha humedad y una temperatura a las 6.30 de la mañana de 25.8° y se espera que la máxima alcance los 37°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son algo inestables y en el día de la fecha, se observa el predominio de un sistema cálido y húmedo en la región, el cual mantiene las condiciones con cierto grado de inestabilidad , no obstante ello se espera que durante lo que resta de la semana se observe el ingreso de aire con características de sistema relativamente frío desde el sur/sureste del continente. Si bien este sistema, debería generar una mejoría en las condiciones, la misma sería muy lenta y gradual , pero no del todo significativa, por lo que podrían esperarse algunos eventos de lluvias mayormente débiles, sobre todo durante la jornada de mañana jueves y un suave descenso de las temperaturas, dejando los registros térmicos en rangos más agradables para esta época del año.

Jueves con cielo parcialmente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones inestables, con tendencia lenta y gradual a mejorar. Probables lluvias débiles a moderadas durante la jornada, no descartándose algunos eventos algo más intensos o incluso algunas tormentas localizadas. Temperaturas con poco cambio en las mínimas, 23° y descenso de las máximas, 28°. Vientos moderados del sector sur/sureste, rotando al sur y disminuyendo su intensidad con el correr de las horas.

En tanto el viernes se espera cielo nublado a mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales y con condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 22° y suave ascenso de las máximas, 33°. Vientos leves a moderados del sector sureste, rotando al este/sureste.

Por último, el comienzo de fin de semana será con un sábado con cielo parcialmente nublado a nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones relativamente estables a algo inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada, aunque las mismas se mantienen bajas. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 21° y suave descenso de las máximas, 30°. Vientos leves del sector este/sureste, cambiando a leves de direcciones variables.

