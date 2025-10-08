Miércoles soleado y con suba de temperaturas en la ciudad de Santa Fe Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona 8 de octubre 2025 · 07:39hs

José Busiemi

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 13.5º y se espera que la máxima alcance los 30º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, con una configuración de masas de aire muy similar a la jornada de ayer, se observa la acción de un sistema de alta presión en la región central del país, con predominio de aire seco. Esta situación genera que las jornadas se mantengan buenas y estables hasta por lo menos la primera parte del día viernes para luego tender a inestabilizarse hacia el fin de semana. Respecto de las temperaturas, se observa que comienzan a presentar una tendencia en ascenso, según se esperaba y de acuerdo con la acción de aire cálido y seco superficial predominante.

Jueves con cielo despejado, o con alguna nubosidad por momentos, sobre todo hacia la tarde/noche o la noche con condiciones estables, con tendencia lenta y gradual a inestabilizarse. Temperaturas en suave ascenso: mínima 12º y máxima 31º. Vientos moderados del sector norte/noreste, incrementando su intensidad a moderados o regulares por momentos.

En tanto el viernes se espera cielo mayormente despejado, con nubosidad variable en aumento y condiciones relativamente estables, con tendencia gradual a inestabilizarse. Temperaturas en gradual ascenso: mínima14º y máxima 32º. Vientos moderados del sector norte/noreste, incrementándose a regulares por momentos, durante el transcurso de la jornada. Por último, sábado con cielo nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramiento temporales. Condiciones algo inestables a inestables con baja posibilidad de lluvias hacia la tarde/noche o la noche. Temperaturas en ascenso: mínima 17º y máxima 33º. Vientos moderados a regulares por momentos del sector noreste. • LEER MÁS: Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región