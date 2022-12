•LEER MÁS: Detuvieron a dos cuatreros que robaron y cuerearon a una ternera en Monte Vera

Senadores Santa Fe

Al no ser aprobada como ciudad Monte Vera, el presidente comunal no dudó en criticar la decisión: "Me parece que fue una mezquindad muy importante para Monte Vera. El senador (Marcos Castelló) no se preocupó para poder sumar sus votos de sus pares políticos y quedó todo parado ahí, hasta dos años más. Realmente lo necesitamos ahora porque cuando pase a ser ciudad la coparticipación va a ayudar a los vecinos y vecinas de Monte Vera".

"La verdad que nos dejó sin palabras que los senadores que no conocen Monte Vera y voten en contra, no sé si fue algo en contra del pueblo", apuntó.

En la localidad van a terminar el año con varias obras, una vereda peatonal que empalma la ruta con barrio Menem, se encuentran abriendo una calle en calle Belgrano y están finalizando el barrio Las Moras. "Ahora tenemos un nuevo loteo de 400 y pico que es para Chaco Chico, donde estamos llevando un acueducto a la parte de arriba del lugar. La gente lo va a pagar, se reparte entre todos los vecinos. También tenemos la obra del gasoducto que viene a Monte Vera y es muy importante para la localidad y las empresas que hoy en día vienen constantemente a ver si hay lugar como para instalarse", detalló. Además en Praderas se va a instalar un regador nuevo y una desmalezadora que ya fue comprada.

Monte Vera

Luis Beto Pallero contó que en enero de 2023 presentará su nuevo proyecto para terminar el boulevard y reveló que la provincia le debe dinero de obras menores; gracias a eso se culminará la obra que ya tiene 32 cuadras de asfalto que se hicieron a lo largo de los dos últimos años.

