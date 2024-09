Monte Vera: pese a una ordenanza de control aprobada en mayo, las picadas "tomaron" la playa El Chaquito

Una problemática que no es nueva, que se remonta a denuncias de vecinos desde el año 2018, que se acentuó en pandemia y que aún hoy sigue causando dolores de cabeza a propios y extraños en Monte Vera , más precisamente en el paraje Chaco Chico. Desde hace años la playa El Chaquito, por sus grandes dimensiones, es utilizada por cientos de personas para correr picadas ilegales con motos, autos, camionetas y, lo que es peor, en medio de mucha otra gente, sobre todo vecinos de la zona, que buscan disfrutar de la “tranquilidad”.

La indignación y el hartazgo de los vecinos llevó a la viralización de las imágenes y a la denuncia en medios de comunicación.

“Hay gente de todas las edades, estratos sociales, motos destartaladas y otras grandes motocicletas. Viene gente de acá y de otros lugares; esto es un verdadero peligro para todos y perjudica el valor y la tranquilidad del lugar”, subrayó Pablo Beldoménico, referente vecinalista del paraje Chaco Chico.

Por su parte, otro histórico habitante de la zona, Rogelio Beckmann, también expresó su malestar: “Esta gente piensa que está corriendo el Dakar, andan desaforados, compiten entre ellos, toman alcohol y nos les importa ni el medio ambiente ni las personas que están al lado“.

“Este domingo que pasó no podíamos estar dentro de nuestros hogares por la locura de los ruidos molestos. El municipio está ausente y no hay controles“, finalizó el vecino.

Ordenanza aprobada en Monte Vera para prevenir picadas ilegales

Desde el flamante Concejo Municipal de Monte Vera, aseguraron que la localidad cuenta “desde hace varios meses” con una ordenanza aprobada para que el Municipio pueda atender la problemática de la seguridad vial con controles de tránsito.

Por su parte, el intendente Luis "Beto" Pallero, atribuyó el descontrol del fin de semana pasado a la falta de inspectores debido a la realización y control de otros eventos en la zona. En ese sentido, adelantó que las condiciones estarían dadas para que, a partir del próximo fin de semana, el municipio pueda disponer los recursos humanos necesarios para implementar los controles de tránsito que impidan las peligrosas prácticas que se observaron en los videos viralizados por los vecinos.

Además, Pallero aseguró que para evitar dichas situaciones, es necesario un trabajo conjunto con autoridades de la capital provincial. “Necesitamos que nos acompañen. No hace falta poner un portón entre las ciudades, si no que nos ayuden con inspectores para que no vuelva a pasar todo esto".

Finalmente, el concejal de Monte Vera, Federico Miranda, describió el espíritu de la normativa aprobada en mayo de este 2024 como “una herramientas para que el Ejecutivo pueda controlar y pensar la política de Seguridad Vial”. Sin embargo, y en consonancia con el intendente, consideró que es fundamental la gestión con las localidades vecinas. “Más de un 90% de los que vienen a hacer las picadas no son de Monte Vera. Entonces, sin un trabajo articulado con las municipalidades vecinas, va a seguir pasando”.

