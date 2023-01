Arroyo Leyes consiguió una casa para que funcione la posta del 107: "Desde el lunes próximo estará la unidad"

Los prestadores del servicio del 107 no contaban con un espacio físico en Arroyo Leyes y se vieron obligados a regresar a Santa Fe

La construcción del nuevo centro de salud ya se puso en marcha y además se pidió que se hagan todas las dependencias como garaje, cocina, dormitorio y sanitario para que el personal que opera la ambulancia tenga su lugar. "A fines de junio, principios de julio ya va estar terminado. Mientras tanto pedíamos alquilar una propiedad para que se genere la posta del 107", precisó.

107 secretaria de emergencia y traslado.jpg

"Lamentablemente había un contrato que vencía el 31 de diciembre, habíamos solicitado al propietario poder extenderlo unos seis meses más, lo pensaron y decidieron no renovar el contrato. No obstante hace más de un mes que estamos buscando propiedades, en Arroyo Leyes no hay muchas propiedades para alquilar mensualmente, sí hay muchas quintas que se alquilan temporalmente para el turismo. Se nos hizo prácticamente imposible conseguir un lugar, venció el contrato y la unidad volvió a Santa Fe", dio a conocer sobre el problema que padeció la localidad.

El presidente comunal, remarcó: "Acá lo más importante es que Arroyo Leyes no se va a quedar sin servicio, este lo va a seguir teniendo nada más que la unidad no va a estar en la zona". El personal de este servicio son tres, un chofer, un médico y un enfermero.

ambulancia-107.jpg

Frente a esta situación, Eduardo Lorinz habló en los medios de comunicación y les pidió a los vecinos y propietarios de la localidad que cuenten con una vivienda a disposición que no terminen destinándola al turismo y que tengan la intención de ponerla en alquiler por seis meses. "A la hora estuve recibiendo llamados y ya hemos arreglado con una propietaria para que a partir de lunes de la semana que viene ya esté nuevamente la unidad en Arroyo Leyes", reveló.

